Новые подробности о демоверсии Phantom Blade Zero

Как мы уже знаем, у Phantom Blade Zero будет демо-версия, и теперь стало известно, что ее продолжительность составит около 30 минут. Более того, выяснилось, что оно не будет открытой для всех, а будет предлагаться по приглашению только небольшой группе людей, выбранных через социальные сети. Предположим, что это будут люди, которые дольше всего следят за игрой или регулярно общались и проявляли интерес.

Демо-версия, по сути, предназначена не для рекламы Phantom Blade Zero, а для проверки достигнутого на данный момент и улучшения игры. В этом смысле разумнее обратиться за поддержкой к действительно заинтересным людям, а не расширять фазу тестирования понемногу для всех.

Разработчики сообщили:

«Тестирование является неотъемлемой частью всего процесса разработки нашей игры; это часть разработки, а не маркетинговое мероприятие. Мы используем демо-версии не для увеличения количества предварительных заказов, а для доработки игры. Это одна из многих вещей, которые мы заимствовали из опыта разработки мобильных игр. Есть альфа-, бета-тестирование и предстартовое тестирование. Я не говорю, что мы сделали бы то же самое, но мне нравится что игроки получат раннюю версию игры, а мы доработаем ее до следующего теста, по результатам которого игроки смогут увидеть прогресс».

Демо-версию Phantom Blade Zero не следует рассматривать как анонс выхода игры в краткосрочной перспективе, также сообщили создатели.

Phantom Blade Zero — это игра в жанре экшн от третьего лица, представленная на PlayStation Showcase в мае 2023 года. На данный момент она подтверждена для PS5 и ПК, что делает ее эксклюзивной для консолей, хотя не исключается версия для Xbox Series X|S. Phantom Blade Zero переносит нас в восточный мир и ставит нас на место Соула, мастера-убийцы, являющегося частью Ордена. Однако мужчину обвиняют в убийстве главы организации и его разыскивают. Презентационный трейлер привлек внимание весьма зрелищной боёвкой.