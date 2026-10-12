"Обалдеть! Кто вы такие?": PlayStation сделала Phantom Blade Zero временным эксклюзивом всего после одной встречи

Чтобы крупная компания обратила внимание на вашу видеоигру, не всегда нужны годы опыта — иногда всё решает чистая удача. До выхода Phantom Blade Zero — одного из самых амбициозных и ожидаемых экшен-проектов последних лет — осталось всего 16 дней. Этот проект из Китая стремится привлечь к себе внимание так же, как три года назад это сделала Black Myth: Wukong, но на этот раз упор сделан на экшен в стиле уся и темное фэнтези. В преддверии релиза студия S-GAME решила оглянуться назад, оценить пройденный путь и вспомнить, как они представляли игру PlayStation, чтобы получить финансирование, необходимое для продолжения разработки. Но прежде всего им хотелось вспомнить, как были удивлены японские руководители.

Soulframe, геймдиректор игры, рассказал изданию PCGamesN, что в то время, когда команда пришла на встречу в офис PlayStation (более пяти лет назад), она была совсем небольшой. До этого S-GAME работала над менее масштабными проектами и мобильными играми, поэтому для столь крупного начинания им требовалось максимум внимания, надёжная финансовая подушка и уверенность в поддержке крупного издателя.

Китайская студия подготовила предварительную версию игры — ещё далёкую от того, что мы видим сегодня, — и встретилась с представителями PlayStation, чтобы японская компания могла решить, стоит ли доверять S-GAME. Реакция удивления последовала незамедлительно. Команда в офисе была настолько впечатлена увиденным, что ответственный за встречу сотрудник позвал других руководителей, находившихся неподалёку — в том числе Кристиана Свенссона и Сюхэя Ёсиду, — чтобы показать им принесённые материалы. Их реакция была чёткой и лаконичной: «Ничего себе! Кто вы такие? Это потрясающе!» Именно так отреагировал Свенссон — вице-президент и директор по стратегическим инициативам PlayStation, — когда увидел трейлер; этот момент хорошо запомнился Soulframe.

Однако этот успех породил и новую задачу: студии S-GAME предстояло подготовить рекламные материалы для публичной демонстрации Phantom Blade Zero. Изначально они планировали лишь доработать имеющиеся наработки и смонтировать из них трёхминутный трейлер для показа на мероприятии PlayStation Showcase 2023. На самом деле студия не питала больших надежд: им было достаточно просто привлечь внимание игроков и получить положительный отзыв от представителей PlayStation. Но результат превзошёл все ожидания: первый тизер Phantom Blade Zero стал вторым по популярности трейлером презентации, уступив лишь ролику Marvel's Spider-Man 2.