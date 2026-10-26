Обзор Eurogamer на Phantom Blade Zero обвалила рейтинг игры и вызвала споры о предвзятости критиков

Публикация рецензии британского издания Eurogamer на экшен Phantom Blade Zero вызвала бурную реакцию игрового сообщества и привела к падению рейтинга проекта на агрегаторах. Портал оценил новинку на 3 звезды из 5 возможных, что в автоматическом пересчете агрегатора Metacritic составило 60 баллов из 100. Из-за одной этой оценки средний балл игры опустился с 91 до 88 пунктов, в результате чего проект потерял статус Must-Play.

Игроки оперативно обратили внимание на сформировавшуюся тенденцию в материалах сайта. Ранее аналогичные 60 баллов от рецензентов получили и другие крупные китайские релизы, среди которых Black Myth: Wukong и Wuchang: Fallen Feathers. Контраст заметен на фоне высоких оценок спорным западным новинкам, ведь ролевая игра Dragon Age: The Veilguard в свое время удостоилась от издания максимальных 100 баллов и звания лучшей работы BioWare.

Eurogamer действительно не жалует китайские игры. Phantom Blade Zero - 60 из 100, Black Myth: Wukong - 60 из 100, Wuchang: Fallen Feathers - 60 из 100. А затем Dragon Age: The Veilguard получает 100 из 100. Такое нарочно не придумаешь.

- Блогер Pirat_Nation в социальной сети X

В игровых сообществах развернулись активные дискуссии о предвзятости профильных медиа. Пользователи сети обвинили критиков в двойных стандартах и откровенной неприязни к восточным студиям. Масла в огонь подлил и тот факт, что оценку в 60 баллов от британских журналистов также получила средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2. Геймеры отметили, что портал последовательно занижает баллы проектам без прогрессивной западной повестки или тайтлам с требовательной боевой системой.

При этом читатели обратили внимание на ощутимый контраст между итоговым баллом и самим текстом обзора Phantom Blade Zero. В тексте автор подробно хвалит динамику сражений и сравнивает постановку боев с классикой гонконгского кино.

В Phantom Blade Zero есть моменты, создающие ощущение перемещения во времени прямо на съемочную площадку фильма о кунг-фу.

- Рецензент издания Eurogamer

Существенная часть проблемы кроется в технической стороне интеграции оценок. Eurogamer использует систему из 5 звезд без промежуточных дробных значений, где 3 звезды означают крепкий средний уровень. Однако агрегаторы Metacritic и OpenCritic автоматически приравнивают 3 звезды к 60 баллам из 100, что по шкале видеоигровой индустрии воспринимается игроками как провал.

На агрегаторе OpenCritic рейтинг Phantom Blade Zero продолжает держаться на отметке выше 90 баллов на основе десятков обзоров от других мировых изданий.