Обзоры Phantom Blade Zero появятся за три дня до официального релиза

Информационное эмбарго на публикацию рецензий к уся-экшену Phantom Blade Zero будет снято 26 октября 2026 года. Профильная пресса представит свои вердикты ровно за три дня до официального релиза. В этот же день игрокам, оформившим предварительный заказ, откроется доступ к предзагрузке цифровой версии.

Сюжет грядущей экшен-RPG расскажет об элитном убийце по имени Соул. Главный герой долгое время служил влиятельной организации «Орден», однако его жизнь рушится после ложного обвинения в убийстве лидера фракции. Спасаясь бегством от бывших соратников, Соул получает смертельное ранение, но возвращается к жизни с оскверненным сердцем. Теперь у него есть всего несколько дней, чтобы найти исцеление и раскрыть тайный заговор в Призрачном мире.

Предварительная загрузка игры для PlayStation 5 начнётся 26 октября 2026 года и займёт 134,857 ГБ свободного пространства на накопителе. Пользователи, оформившие предварительный заказ, получат доступ к актуальной предрелизной версии, в то время как студия S-Game может выпустить патч первого дня ближе к дате релиза

Релиз экшена Phantom Blade Zero запланирован на 29 октября 2026 года для PlayStation 5 и PC.