"Одна из самых крутых экшен-игр года": журналисты опубликовали превью на Phantom Blade Zero

Судя по всему, скоро выйдет ещё один претендент на «Игру года». Главное из материалов журналистов:

Игра напоминает Sekiro: Shadows Die Twice, но предлагает достаточно собственных идей, чтобы надолго увлечь даже опытных поклонников жанра.

Разработчики подготовили необычные сцены, сражения с огромными монстрами и противниками в масках львов, а также странные и запоминающиеся ситуации. При этом игра постоянно удивляет новыми находками, поэтому исследование мира не успевает наскучить.

Парирования, уклонения и комбинации атак работают настолько плавно, что даже сложные приёмы быстро становятся частью зрелищного боя. Можно отражать летящие кинжалы, добивать противников жестокими завершающими ударами или расправляться сразу с несколькими врагами эффектными комбинациями. Каждая победа приносит настоящее удовольствие, отметили журналисты.

Разнообразие оружия делает сражения ещё интереснее. Огромный двуручный меч позволяет наносить колоссальный урон, а стиль пьяного мастера боевых искусств открывает новые способы уклоняться, двигаться и атаковать. Некоторые виды оружия настолько отличаются друг от друга, что к каждому приходится привыкать заново. Есть и привычная прокачка: можно улучшать снаряжение, открывать активные умения и получать пассивные бонусы.

Боссы также стали одним из главных достоинств игры. Одни проверяют реакцию и умение предугадывать атаки, другие требуют искать слабые места в практически непробиваемой защите. Отдельного внимания заслуживает загадочный персонаж Донни Йена — Мо Юань, встречи с которым дарят как минимум несколько невероятно зрелищных моментов.

Исследование уровней тоже играет важную роль. Помимо основных заданий, есть секретные области, дополнительное оружие, полезные устройства и необязательные боссы, которых легко пропустить. Мир сочетает традиционную эстетику уся с индустриальными декорациями, демонстрируя необычные локации — например, огромный завод посреди тихой горной деревни. Побочные задания в основном сводятся к поиску предметов и уничтожению врагов, но помогают узнать больше о второстепенных персонажах и дают повод изучить мир внимательнее.

По сюжету главному герою отведено всего 66 дней жизни, поэтому он отправляется искать лекарство и мстить врагам. Завязка довольно привычная для жанра, а первые часы не раскрывают историю в полной мере. Однако отношения героя с персонажем Донни Йена выглядят многообещающе уже в начале.

Тем не менее, у журналиста IGN возникли вопросы к технической части. Во время демонстрации он несколько раз столкнулся с заметными падениями частоты кадров, хотя играл на мощном ПК. Разработчики из S-GAME заявили, что перед релизом сосредоточатся на оптимизации.

Несмотря на это, все другие аспекты игры выполнены на высоком уровне и если разработчикам удастся решить технические проблемы, то игроков может ждать один из лучших экшенов 2026 года.

Экшен выйдет 29 октября на PS5 и PC, а также получит субтитры на русском языке.