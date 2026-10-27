Перед релизом Phantom Blade Zero достигла значимого рубежа - игра заняла 2-е место в списке бестселлеров Steam

До выхода Phantom Blade Zero остаётся несколько дней, однако игра уже преодолела важный рубеж. На данный момент Phantom Blade Zero вошла в список мировых бестселлеров Steam, поднявшись на вторую строчку рейтинга.

На момент написания статьи Phantom Blade Zero занимает второе место в мировом чарте продаж Steam, уступая лишь Call of Duty: Modern Warfare 4. На этой позиции Phantom Blade Zero опережает Cyberpunk 2077 (продажи которой недавно заметно выросли благодаря бесплатному обновлению 2.5), а также такие условно-бесплатные проекты, как Dota 2, Counter-Strike 2, AION 2 и PUBG: Battlegrounds.

Официальных данных о том, сколько копий Phantom Blade Zero было продано в Steam или на PlayStation 5, пока нет. Однако, согласно недавнему отчёту аналитической компании Alinea Analytics, по состоянию на 21 октября продажи Phantom Blade Zero только в Steam превысили 500 000 копий. Сообщается, что эти продажи уже принесли студии S-Game около 24 миллионов долларов — и это ещё за пять дней до того, как игра заняла второе место в мировом списке бестселлеров Steam. Alinea также отмечает, что «предстартовые показатели» указывают на успешные перспективы Phantom Blade Zero на консоли PS5, хотя точные цифры не приводятся.

Этот всплеск продаж произошёл всего через несколько часов после публикации официальных обзоров Phantom Blade Zero. На агрегаторе OpenCritic игра получила среднюю оценку критиков 91 балл, а уровень рекомендаций составил 100% — на данный момент это пятый лучший результат среди всех игр 2026 года, представленных на сайте.

Вход Phantom Blade Zero состоится 29 октября на ПК и PlayStation 5.