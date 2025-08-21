ЧАТ ИГРЫ
Phantom Blade Zero 2026 г.
Экшен, От третьего лица
8.2 191 оценка

Первое прохождение Phantom Blade Zero покажет только 30% игры, утверждает ее директор

Gruz_ Gruz_

Из многочисленных игр, находящихся в разработке на данный момент, особое внимание публики привлек Phantom Blade Zero - проект, потенциально способный повторить успех Black Myth: Wukong.

В Phantom Blade Zero игроков ждет уникальная смесь Dark Souls, The Witcher 3 и Baldur's Gate 3

В рамках Future Games Show 2025 директор Phantom Blade Zero поделился весьма интересной информацией: при первом прохождении игрок увидит не более 30% игры, что говорит о высокой реиграбельности.

« При первом прохождении среднестатистический игрок увидит только 30-40% всего контента, и более половины можно пропустить».

Phantom Blade Zero — это экшен-RPG, но при этом она похожа на игровой кунг-фу-фильм. Все движения были воспроизведены под руководством настоящих мастеров кунг-фу. В игре представлено 30 основных видов оружия и более 20 видов дополнительного. На выбор предлагается два основных вида оружия и два дополнительных, которые можно комбинировать, создавая собственный набор.

Phantom Blade Zero разрабатывается для PC и PS5.

pandore

звучит слишком сказочно. если слишком много обещают значит врутЪ

1
Ds_Raider

Неочевидные проходы или скрытые боссы вполне себе норм явление. Речь не про тех, кто пылесосит все точки интереса, а потом идет по сюжету

1
pandore Ds_Raider

я про это

« При первом прохождении среднестатистический игрок увидит только 30-40% всего контента, и более половины можно пропустить».

даже в сааааамых нелинейных играх такого не было. как dragon age origins, да-да