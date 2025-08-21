Первое прохождение Phantom Blade Zero покажет только 30% игры, утверждает ее директор

Из многочисленных игр, находящихся в разработке на данный момент, особое внимание публики привлек Phantom Blade Zero - проект, потенциально способный повторить успех Black Myth: Wukong.

В рамках Future Games Show 2025 директор Phantom Blade Zero поделился весьма интересной информацией: при первом прохождении игрок увидит не более 30% игры, что говорит о высокой реиграбельности.

« При первом прохождении среднестатистический игрок увидит только 30-40% всего контента, и более половины можно пропустить».

Phantom Blade Zero — это экшен-RPG, но при этом она похожа на игровой кунг-фу-фильм. Все движения были воспроизведены под руководством настоящих мастеров кунг-фу. В игре представлено 30 основных видов оружия и более 20 видов дополнительного. На выбор предлагается два основных вида оружия и два дополнительных, которые можно комбинировать, создавая собственный набор.

Phantom Blade Zero разрабатывается для PC и PS5.