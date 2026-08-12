Phantom Blade Zero: 11-минутный трейлер, участие Донни Йена, открытие предзаказов и State of Play 17 августа

Компания S-GAME на официальном YouTube-канале Phantom Blade Zero опубликовала 11-минутный геймплейный ролик. В видео показан главный герой, Соул, использующий боевые искусства для отражения волн врагов, а также кат-сцены с взаимодействием с ключевыми персонажами и фрагменты внутриигровых битв с боссами.

В конце видео также подтверждается появление всемирно известной звезды боевиков Донни Йена. Он не только играет Мо Юаня, отца главного героя Соула, но и выступает в качестве креативного консультанта проекта, курируя и контролируя общую боевую составляющую игры.

Вместе с трейлером S-GAME объявила о завершении разработки и анонсировала трансляцию State of Play, которая позволит подробнее ознакомиться с игрой. Презентация State of Play запланирована на вторник, 18 августа 06:00 МСК.

Phantom Blade Zero уже доступна для предварительного заказа на всех платформах. Бонусы за предварительный заказ включают аксессуар «Банка с сокровищами» (увеличивающий вероятность выпадения «Остатков сознания» на 10%) и косметический предмет «Наследие». Стандартное издание стоит 3999 руб., а Deluxe-издание — 4799 руб. Deluxe-издание также включает два дополнительных косметических предмета, цифровой артбук и официальный саундтрек.