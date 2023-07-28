Phantom Blade Zero: боссы - это основные моменты игры, подтверждена аппаратная трассировка лучей и спецификации PS5

Почти неизвестный независимый разработчик из Китая затмил всех на последней PlayStation Showcase со своей предстоящей игрой Phantom Blade Zero. Во всяком случае, она почти неизвестна геймерам на ПК и консолях, поскольку S-Game ранее добилась успеха с ролевой игрой с боковой прокруткой для мобильных устройств Phantom Blade: Executioners (которая также должна выйти в этом году на ПК и PlayStation).
Однако Phantom Blade Zero ставит перед собой гораздо более высокие цели в отношении производственной ценности и масштабов. Визуальные эффекты Unreal Engine 5 ошеломили до такой степени, что у некоторых поднялись брови в отношении осуществимости графики для такой маленькой студии.
Геймплей тоже заинтриговал: S-Game черпала вдохновение из жанра Soulslike, но не уделяла такого же внимания суровой сложности. Тем не менее, многие вопросы остались в умах поклонников по всему миру. Чтобы прояснить некоторые ключевые детали, портал Wccftech взял интервью у основателя и генерального директора S-Game Soulframe Ляна. Ниже приведены основные тезисы.
- Phantom Blade Zero основана на китайской культуре уся, но это на 100% оригинальный вымышленный мир, в котором смешано множество крутых и мрачных элементов. В PBZ авторы не разрабатывали мир на основе каких-либо классических китайских романов, и это определенно не тот стиль, который вы видели раньше. Вместо этого они определили уникальный стиль под названием «KungfuPunk», который в основном ориентирован на международную аудиторию.
- Есть много источников вдохновения, в том числе традиционные китайские романы об уся, гонконгские фильмы 70–90-х годов, японская манга, такая как «Бродяга», «Берсерк» и «Клеймор». Концепция убийцы, предавшего свою организацию, преследуемого бывшими коллегами, чем-то напоминает Джона Уика. Что касается игр, Ninja Gaiden, Sekiro: Shadows Die Twice и Nioh также дали авторам много вдохновения.
- Оружия на выбор очень много, и игрокам будут представлены некоторые нераскрытые игровые системы.
- По сути, игра представляет собой ролевой боевик с богатыми элементами развития персонажа, интегрированными в сюжетную линию и игровой процесс. Более подробная информация будет раскрыта в будущем.
- Битвы с боссами, безусловно, являются изюминкой игры, и они являются причиной, по которой вы развиваете свои навыки и характер. Уникальных и самобытных боссов в игре немало, но конкретное количество пока не разглашается. Кроме того, есть также множество секретных боссов, спрятанных в самых глубоких подземельях.
- Разработчики применяют самый традиционный подход к разработке игр, избегая автоматизированного массового производства. Вместо этого они тщательно прорабатывают каждую интенсивную битву вручную, следя за тем, чтобы они были продуманно разработаны и адаптированы для того, чтобы предоставить игрокам сложный и полезный опыт.
- Сюжетную кампанию нельзя будет пройти в кооперативе, однако авторы разрабатывают многопользовательский режим для некоторого эндгейм-контента.
- Phantom Blade Zero получит поддержку Lumen и Nanite. Lumen позволяет создать мрачную и туманную атмосферу, не делая ее слишком темной. Nanite позволяет использовать высококачественные ресурсы, не влияя на частоту кадров.
- Что касается аппаратной трассировки лучей на PS5 и ПК, команда получила отличную поддержку от AMD и NVidia. Они предоставили свои собственные аппаратные решения для трассировки лучей как для PS5 (AMD), так и для ПК. Для боевой системы, которая делает упор на скорость, вариативность и плавность, поддержание стабильной частоты кадров при обеспечении впечатляющих визуальных эффектов имеет решающее значение.
- Авторы намерены предложить два режима для PS5: 2K при 60 кадрах в секунду и 4K при 30 кадрах в секунду. Команда активно ищет способы достичь 4K при 60 кадрах в секунду на PS5 или, по крайней мере, стабильных 45~50 кадров в секунду, чтобы предоставить игрокам наилучшие игровые возможности.
- Разработчики сделают все возможное, чтобы функциональность контроллера DualSense была применима ко всем версиям игры.
- Команда пока не может оценить точное время завершения проекта, но они постараются продемонстрировать некоторые из последних достижений на разных этапах разработки.
Напоминаем, что Phantom Blade Zero выйдет на ПК и PlayStation 5.
То, чем были вдохновлены разрабы, заставляет ждать эту игру ещё сильнее(+ то, чего не хватало в секиро, а именно разновидность оружия). Только бы оптимизацию завезли сразу на релизе, а не как тим ниндзя через 25 патчей...
1 меч это разнообразно уже стало?
Даже не знаю как ответить на вопрос, который равносилен задачке про вес асфальта, если еж бежит 3 км в час...
Погоди, ты задвинул слово "разнообразие" про оружие в секиро, но там такого и близко нет. Я просто потерял связь с современными игроками и что они хотят я не могу теперь понять, поэтому и получаются такие вопросы. Без обид.
В том и дело, что его там не было и этого не хватало. Логика в этом была и есть, но все же я думал хотя бы длину катаны можно будет заменить, или её внешний вид без модов. Перечитай коммент, ты просто не так понял меня.