Phantom Blade Zero: боссы - это основные моменты игры, подтверждена аппаратная трассировка лучей и спецификации PS5 ©

Почти неизвестный независимый разработчик из Китая затмил всех на последней PlayStation Showcase со своей предстоящей игрой Phantom Blade Zero. Во всяком случае, она почти неизвестна геймерам на ПК и консолях, поскольку S-Game ранее добилась успеха с ролевой игрой с боковой прокруткой для мобильных устройств Phantom Blade: Executioners (которая также должна выйти в этом году на ПК и PlayStation).

Однако Phantom Blade Zero ставит перед собой гораздо более высокие цели в отношении производственной ценности и масштабов. Визуальные эффекты Unreal Engine 5 ошеломили до такой степени, что у некоторых поднялись брови в отношении осуществимости графики для такой маленькой студии.

Геймплей тоже заинтриговал: S-Game черпала вдохновение из жанра Soulslike, но не уделяла такого же внимания суровой сложности. Тем не менее, многие вопросы остались в умах поклонников по всему миру. Чтобы прояснить некоторые ключевые детали, портал Wccftech взял интервью у основателя и генерального директора S-Game Soulframe Ляна. Ниже приведены основные тезисы.

Phantom Blade Zero основана на китайской культуре уся, но это на 100% оригинальный вымышленный мир, в котором смешано множество крутых и мрачных элементов. В PBZ авторы не разрабатывали мир на основе каких-либо классических китайских романов, и это определенно не тот стиль, который вы видели раньше. Вместо этого они определили уникальный стиль под названием «KungfuPunk», который в основном ориентирован на международную аудиторию.

Есть много источников вдохновения, в том числе традиционные китайские романы об уся, гонконгские фильмы 70–90-х годов, японская манга, такая как «Бродяга», «Берсерк» и «Клеймор». Концепция убийцы, предавшего свою организацию, преследуемого бывшими коллегами, чем-то напоминает Джона Уика. Что касается игр, Ninja Gaiden, Sekiro: Shadows Die Twice и Nioh также дали авторам много вдохновения.

Оружия на выбор очень много, и игрокам будут представлены некоторые нераскрытые игровые системы.

По сути, игра представляет собой ролевой боевик с богатыми элементами развития персонажа, интегрированными в сюжетную линию и игровой процесс. Более подробная информация будет раскрыта в будущем.

Битвы с боссами, безусловно, являются изюминкой игры, и они являются причиной, по которой вы развиваете свои навыки и характер. Уникальных и самобытных боссов в игре немало, но конкретное количество пока не разглашается. Кроме того, есть также множество секретных боссов, спрятанных в самых глубоких подземельях.

Разработчики применяют самый традиционный подход к разработке игр, избегая автоматизированного массового производства. Вместо этого они тщательно прорабатывают каждую интенсивную битву вручную, следя за тем, чтобы они были продуманно разработаны и адаптированы для того, чтобы предоставить игрокам сложный и полезный опыт.

Сюжетную кампанию нельзя будет пройти в кооперативе, однако авторы разрабатывают многопользовательский режим для некоторого эндгейм-контента.

Phantom Blade Zero получит поддержку Lumen и Nanite. Lumen позволяет создать мрачную и туманную атмосферу, не делая ее слишком темной. Nanite позволяет использовать высококачественные ресурсы, не влияя на частоту кадров.

Что касается аппаратной трассировки лучей на PS5 и ПК, команда получила отличную поддержку от AMD и NVidia. Они предоставили свои собственные аппаратные решения для трассировки лучей как для PS5 (AMD), так и для ПК. Для боевой системы, которая делает упор на скорость, вариативность и плавность, поддержание стабильной частоты кадров при обеспечении впечатляющих визуальных эффектов имеет решающее значение.

Авторы намерены предложить два режима для PS5: 2K при 60 кадрах в секунду и 4K при 30 кадрах в секунду. Команда активно ищет способы достичь 4K при 60 кадрах в секунду на PS5 или, по крайней мере, стабильных 45~50 кадров в секунду, чтобы предоставить игрокам наилучшие игровые возможности.

Разработчики сделают все возможное, чтобы функциональность контроллера DualSense была применима ко всем версиям игры.

Команда пока не может оценить точное время завершения проекта, но они постараются продемонстрировать некоторые из последних достижений на разных этапах разработки.

Напоминаем, что Phantom Blade Zero выйдет на ПК и PlayStation 5.