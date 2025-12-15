Phantom Blade Zero будет консольным эксклюзивом PS5 в течение 12 месяцев

Phantom Blade Zero наконец-то получила дату выхода во время The Game Awards 2024, с новым трейлером, демонстрирующим геймплей и сюжетные моменты, а также подтверждающим запуск для PlayStation 5 и ПК 9 сентября 2026 года.

Однако, как и в случае с другими недавними эксклюзивами для PS5, такими как Silent Hill 2, похоже, эксклюзивность продлится всего 12 месяцев, после чего игра появится на других платформах.

Хотя студия ранее заявляла, что у неё нет эксклюзивного соглашения с Sony, PlayStation теперь подтвердила, что Phantom Blade Zero будет эксклюзивом консоли в течение 12 месяцев.

В конце официального трейлера, посвящённого дате релиза, указано: «Также доступно на ПК. Недоступно на других консолях как минимум в течение 12 месяцев после даты релиза». Это означает, что если игра в конечном итоге выйдет на других консолях, таких как Xbox Series X|S или Nintendo Switch 2, то эти версии, скорее всего, появятся после 9 сентября 2027 года, после истечения периода временной эксклюзивности.