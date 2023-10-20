Phantom Blade Zero будет включать в себя несколько боевых стилей, исследование полуоткрытого мира и многое другое

В недавнем интервью разработчиков компании S-Game рассказывается о геймплейных особенностях Phantom Blade Zero.



Основатель S-Game Soulframe и старший вице-президент по издательской деятельности Майк Пенг в интервью IGN рассказал несколько интересных деталей о готовящемся к выходу экшене в жанре hack n' slash.

Вот кратная выжимка из интервью:

Вселенная Phantom Blade - Soulframe описывает сеттинг Phantom Blade как Китай времен династии Мин, но со всевозможными влияниями "стимпанка, киберпанка, темного фэнтези и фильмов ужасов". Это мрачное место, где вам придется бороться за выживание.

- Soulframe описывает сеттинг Phantom Blade как Китай времен династии Мин, но со всевозможными влияниями "стимпанка, киберпанка, темного фэнтези и фильмов ужасов". Это мрачное место, где вам придется бороться за выживание. Боевые стили - Phantom Blade Zero не будет поощрять игроков к определенным игровым стилям в процессе прохождения. Вместо этого игроки могут использовать такие инструменты, как убийства и комбо, чтобы скрытно пройти игру, или полностью погрузиться в боевую систему кунг-фу, в которой большое внимание уделяется использованию окружающей среды в своих интересах.

- Phantom Blade Zero не будет поощрять игроков к определенным игровым стилям в процессе прохождения. Вместо этого игроки могут использовать такие инструменты, как убийства и комбо, чтобы скрытно пройти игру, или полностью погрузиться в боевую систему кунг-фу, в которой большое внимание уделяется использованию окружающей среды в своих интересах. Основное и дополнительное оружие - на протяжении всего прохождения игры у игрока будет основное и дополнительное оружие. Основным оружием являются всевозможные клинки, которые двигаются по-разному в зависимости от длины и веса каждого из них. Также доступны двойные клинки. Второстепенное оружие, или шачи, варьируется от быстрого оружия, такого как копья, до тяжелых орудий, таких как топоры и молоты.

- на протяжении всего прохождения игры у игрока будет основное и дополнительное оружие. Основным оружием являются всевозможные клинки, которые двигаются по-разному в зависимости от длины и веса каждого из них. Также доступны двойные клинки. Второстепенное оружие, или шачи, варьируется от быстрого оружия, такого как копья, до тяжелых орудий, таких как топоры и молоты. Улучшения и снаряжение - исследуя полуоткрытые карты между боевыми столкновениями, игрок найдет снаряжение, которое можно модернизировать для увеличения общей силы. Кроме того, в процессе прохождения каждой зоны игрок сможет получить навыки.

- исследуя полуоткрытые карты между боевыми столкновениями, игрок найдет снаряжение, которое можно модернизировать для увеличения общей силы. Кроме того, в процессе прохождения каждой зоны игрок сможет получить навыки. Предстоящая демка - Хотя 30-минутная демонстрация будет доступна в следующем году, Майк Пенг заявил, что на этот раз она будет "только по приглашению". Что означает, что представители прессы и создатели контента должны будут связаться со студией, чтобы получить демо-версию.

Все, что мы слышим о Phantom Blade Zero, звучит многообещающе. Пока мы увидели только один геймплейный трейлер, так что оправдает ли игра возросшую шумиху, еще предстоит выяснить. Тем не менее, команда разработчиков явно увлечена своим проектом, а это говорит о многом, когда речь идет о разработке игры.

Phantom Blade Zero выйдет на ПК и PS5 в следующем году.