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Phantom Blade Zero 29.10.2026
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
7.8 375 оценок

Phantom Blade Zero дебютировала на первом месте в чартах Steam, потеснив Call of Duty: Modern Warfare 4

monk70 monk70

Игра Phantom Blade Zero дебютировала на первой строчке еженедельного чарта самых продаваемых игр в Steam (без учёта выручки от бесплатных проектов) за 45-ю неделю 2026 года, завершившуюся 4 ноября 2026 года.

Симулятор владельца магазина в киберпанк-сеттинге «Probably Stolen» занял третье место.

Crimson Desert Enhanced поднялась на шестую позицию, а дополнение «Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown» дебютировало на восьмом месте.

Call of Duty: Modern Warfare 4 опустилась на одну строчку — на второе место; Moon Sweepers поднялась на четвертое, а EA Sports FC 27 — на пятое.

Dead by Daylight осталась на седьмом месте, а Final Fantasy Resonance опустилась на пять позиций — на девятое. Предзаказы на Football Manager 27 заняли 10-ю строчку.

Список самых продаваемых игр в Steam за неделю (по объёму выручки, без учёта бесплатных игр):

  1. Phantom Blade Zero — новинка
  2. Call of Duty: Modern Warfare 4
  3. Probably Stolen — Cyberpunk Shopkeeper Sim — новинка
  4. Moon Sweepers
  5. EA Sports FC 27
  6. Crimson Desert Enhanced
  7. Dead by Daylight
  8. Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown — новинка
  9. Final Fantasy Resonance
  10. Football Manager 27 — предзаказы

Список самых продаваемых игр в Steam за неделю (по объёму выручки, включая бесплатные игры):

  1. Phantom Blade Zero — новинка
  2. Call of Duty: Modern Warfare 4
  3. AION 2
  4. Counter-Strike 2
  5. Dota 2
  6. PUBG: Battlegrounds
  7. Probably Stolen — Cyberpunk Shopkeeper Sim — новинка
  8. Moon Sweepers
  9. Aniimo
  10. EA Sports FC 27

Чарты Steam формируются на основе объёма выручки и включают данные о предзаказах, а также продажах оборудования. Если игра встречается в списке несколько раз, это означает, что в чарте представлены разные ее издания.

ПК 16 Индустрия 33
24
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Egik81

А тем временем в обзорах такие результаты

и с лучами

Что можно сказать игрушка весьма прожорлива.

С мобильными консолями еще хуже

На первом месте Intel G3 Extreme. На втором AMD AI Z2 Extreme.