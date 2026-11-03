Phantom Blade Zero дебютировала на первом месте в чартах Steam, потеснив Call of Duty: Modern Warfare 4

Игра Phantom Blade Zero дебютировала на первой строчке еженедельного чарта самых продаваемых игр в Steam (без учёта выручки от бесплатных проектов) за 45-ю неделю 2026 года, завершившуюся 4 ноября 2026 года.
Симулятор владельца магазина в киберпанк-сеттинге «Probably Stolen» занял третье место.
Crimson Desert Enhanced поднялась на шестую позицию, а дополнение «Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown» дебютировало на восьмом месте.
Call of Duty: Modern Warfare 4 опустилась на одну строчку — на второе место; Moon Sweepers поднялась на четвертое, а EA Sports FC 27 — на пятое.
Dead by Daylight осталась на седьмом месте, а Final Fantasy Resonance опустилась на пять позиций — на девятое. Предзаказы на Football Manager 27 заняли 10-ю строчку.
Список самых продаваемых игр в Steam за неделю (по объёму выручки, без учёта бесплатных игр):
- Phantom Blade Zero — новинка
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Probably Stolen — Cyberpunk Shopkeeper Sim — новинка
- Moon Sweepers
- EA Sports FC 27
- Crimson Desert Enhanced
- Dead by Daylight
- Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown — новинка
- Final Fantasy Resonance
- Football Manager 27 — предзаказы
Список самых продаваемых игр в Steam за неделю (по объёму выручки, включая бесплатные игры):
- Phantom Blade Zero — новинка
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- AION 2
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- PUBG: Battlegrounds
- Probably Stolen — Cyberpunk Shopkeeper Sim — новинка
- Moon Sweepers
- Aniimo
- EA Sports FC 27
Чарты Steam формируются на основе объёма выручки и включают данные о предзаказах, а также продажах оборудования. Если игра встречается в списке несколько раз, это означает, что в чарте представлены разные ее издания.
А тем временем в обзорах такие результаты
и с лучами
Что можно сказать игрушка весьма прожорлива.
С мобильными консолями еще хуже
На первом месте Intel G3 Extreme. На втором AMD AI Z2 Extreme.