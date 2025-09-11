Phantom Blade Zero избегает использования ресурсоемких функций UE5, чтобы избежать проблем с оптимизацией

Phantom Blade Zero продолжает завораживать геймеров, становясь всё более привлекательной с каждым новым геймплеем. Стремясь стать новым поколением экшен-игр, она черпает вдохновение из дизайна уровней классических игр FromSoftware, знаменитых своими сложными и увлекательными мирами.

Одной из ключевых особенностей Phantom Blade Zero является её уникальный подход к решению проблем производительности, связанных с Unreal Engine 5. В отличие от многих современных игр, которые часто жертвуют производительностью ради визуальных эффектов, Phantom Blade Zero выбирает более оптимизированный путь.

Как пояснила Digital Foundry в новом практическом анализе, Phantom Blade Zero не использует Lumen и виртуальные карты теней, а вместо этого полагается на запеченное освещение. Это решение позволяет добиться более стабильной производительности без значительного ущерба для визуальных эффектов.

Phantom Blade Zero — игра на движке Unreal Engine 5, которая на самом деле не использует все его передовые возможности, но тем не менее впечатляет. -Digital Foundry

Трассировка лучей для теней и отражений также используется только для луж и водных поверхностей, но не для более шероховатых материалов, чтобы избежать проблем с производительностью. Также не наблюдается использования технологии Nanite, известной своей способностью детально прорисовывать объекты. Несмотря на эти компромиссы, качество освещения и текстур в Phantom Blade Zero выглядит естественно и привлекательно.

Одной из ключевых особенностей Phantom Blade Zero является её уникальная и динамичная боевая механика. Игра обещает стать увлекательной, но сложной, с экстремальным режимом, который даже удаляет предустановленные комбо, вынуждая игроков полностью погрузиться в процесс и демонстрировать свои навыки. Этот подход подчёркивает стремление разработчиков к созданию игры, которая будет одновременно сложной и вознаграждающей, идеально подходящей для поклонников жанра Souls-like и экшена.

Демоверсия игры была протестирована на мощном ПК с включённым DLSS и видеокартой RTX 5090. Результатом стала игра без ограничения частоты кадров, хотя небольшие подтормаживания всё же были заметны.

Ожидается, что игра выйдет в конце следующего года на PlayStation 5 и ПК, с бюджетом в 55 миллионов долларов.