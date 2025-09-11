Phantom Blade Zero избегает использования ресурсоемких функций UE5, чтобы избежать проблем с оптимизацией

Phantom Blade Zero продолжает завораживать геймеров, становясь всё более привлекательной с каждым новым геймплеем. Стремясь стать новым поколением экшен-игр, она черпает вдохновение из дизайна уровней классических игр FromSoftware, знаменитых своими сложными и увлекательными мирами.
Одной из ключевых особенностей Phantom Blade Zero является её уникальный подход к решению проблем производительности, связанных с Unreal Engine 5. В отличие от многих современных игр, которые часто жертвуют производительностью ради визуальных эффектов, Phantom Blade Zero выбирает более оптимизированный путь.
Как пояснила Digital Foundry в новом практическом анализе, Phantom Blade Zero не использует Lumen и виртуальные карты теней, а вместо этого полагается на запеченное освещение. Это решение позволяет добиться более стабильной производительности без значительного ущерба для визуальных эффектов.
Phantom Blade Zero — игра на движке Unreal Engine 5, которая на самом деле не использует все его передовые возможности, но тем не менее впечатляет. -Digital Foundry
Трассировка лучей для теней и отражений также используется только для луж и водных поверхностей, но не для более шероховатых материалов, чтобы избежать проблем с производительностью. Также не наблюдается использования технологии Nanite, известной своей способностью детально прорисовывать объекты. Несмотря на эти компромиссы, качество освещения и текстур в Phantom Blade Zero выглядит естественно и привлекательно.
Одной из ключевых особенностей Phantom Blade Zero является её уникальная и динамичная боевая механика. Игра обещает стать увлекательной, но сложной, с экстремальным режимом, который даже удаляет предустановленные комбо, вынуждая игроков полностью погрузиться в процесс и демонстрировать свои навыки. Этот подход подчёркивает стремление разработчиков к созданию игры, которая будет одновременно сложной и вознаграждающей, идеально подходящей для поклонников жанра Souls-like и экшена.
Демоверсия игры была протестирована на мощном ПК с включённым DLSS и видеокартой RTX 5090. Результатом стала игра без ограничения частоты кадров, хотя небольшие подтормаживания всё же были заметны.
Ожидается, что игра выйдет в конце следующего года на PlayStation 5 и ПК, с бюджетом в 55 миллионов долларов.
побольше бы таких девелоперов
Ну хоть кто-то додумался не использовать люмен там, где смысла от этого ровно ноль!!! А то пихают динамическое освещение в игры где нет смены суток и на выходе даже в кишке лагает всё, как например в ремейке мгс и убогой мафии.
Правильно делают. Я давно говорю, что проблема НЕ в движке, а в некоторых кривых технологиях, от которых нужно просто отказаться разработчикам игр, чтобы получить отличную оптимизацию. Нафига вам жрущие ресурсы наниты, если можно обойтись старыми добрыми лодами без потери качества в графике. Нафига вам люмен, если можно обойтись старым добрым запеканием света... На качестве графики оно никак не отразится практически, но при этом оптимизация получится афигенной.
Скажу проще, новые технологии - это круто. Но если новая технология просто жрёт ресурсы и визуально разницы в графике почти нет, тогда какой смысл в этой новой технологии? Просто чтобы жрать ресурсы и гробить оптимизацию? Точка.
Да просто большинство разрабов настолько лениво пытаются показать прогресс в графике, что просто напихивают игру различными технологиям, чтобы хоть как-то выставить свой кривой кусок кода, как игру нового поколения. Лучше бы эти ебланы арт дизайном нормальным занялись, а то что не выйдет на unreal 5, все как под копирку
А постоянные тормоза это тоже одна из передовых возможностей UE5?
Самая основная.