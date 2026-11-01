Phantom Blade Zero - лидер среди однопользовательских игр по онлайну в Steam в 2026 году

С выходом Phantom Blade Zero в копилке китайских студий появился ещё один AAA-проект, способный составить конкуренцию западным аналогам. Судя по всему, игроки остались довольны увиденным.

Игра не только получила высокие оценки критиков (средний балл на Metacritic — 88), но и демонстрирует отличные коммерческие показатели. Хотя студия S-Game пока не раскрывает точные цифры продаж, предварительные данные указывают на успешный старт проекта. В Steam игра Phantom Blade Zero получила рейтинг «Очень положительный» (88% положительных отзывов), что подтверждает её высокое качество.

В первые выходные после релиза пиковое число одновременно играющих пользователей в Steam достигло 833 921 человек. Хотя Sony не публикует данные о количестве игроков, известно, что Phantom Blade Zero вошла в топ-10 в 98% региональных отделений PlayStation Store по всему миру. Это говорит о том, что игра пользуется успехом не только в Китае, но и по всему земному шару.

Благодаря такому количеству одновременных игроков Phantom Blade Zero стала лидером среди однопользовательских игр в Steam в 2026 году по числу пользователей, находящихся в игре одновременно. Следом за ней идет Call of Duty: Modern Warfare 4 с пиковым показателем в 186 417 игроков, хотя такое сравнение не совсем корректно, поскольку в Modern Warfare 4 присутствует многопользовательский режим.

Если же говорить исключительно об однопользовательских проектах, то на втором месте оказалась Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt RED: в этом году, после выхода контентного обновления Edgerunners 2, игра достигла пика в 166 678 одновременных игроков.

И хотя многие могут заметить, что такой успех во многом обеспечен игроками из Китая, для разработчиков это не имеет значения — продажа остаётся продажей, независимо от того, откуда пришел покупатель.