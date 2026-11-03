Phantom Blade Zero могла заработать колоссальные $223 млн за пять дней - около 73% выручки пришлось на Steam

Phantom Blade Zero могла принести около $223 млн всего за пять дней после релиза на ПК и PlayStation 5. Такую оценку приводит аналитическая компания Alinea Analytics. Речь идёт не об официальных финансовых данных S-GAME, а о расчётах аналитиков.

По оценке Alinea, к утру 3 ноября было продано около 4,3 млн копий Phantom Blade Zero на Steam и PS5. На Steam пришлось примерно 3,1 млн копий, а на PlayStation — около 1,2 млн.

Таким образом, примерно 72,6% продаж пришлось на Steam и 27,4% — на PlayStation 5. При этом в оценку не входят другие ПК-платформы, включая популярный в Китае WeGame.

Если расчёты верны, Phantom Blade Zero уже вошла в десятку самых прибыльных новых премиальных игр 2026 года на Steam, Xbox и PlayStation, несмотря на то, что игра вообще не выходила на Xbox.

При этом большая часть проданных копий пришлась на Китай, Тайвань и Гонконг — около 55% от общего тиража. Однако из-за региональных цен на эти рынки пришлось только около 45% выручки. Остальные страны принесли игре примерно $123 млн за счёт около 2 млн проданных копий.

По данным аналитиков, особенно заметно интерес западной аудитории вырос после публикации положительных обзоров. В США ежедневная выручка Steam-версии выросла с $106 тысяч 25 октября до $899 тысяч 28 октября. В день релиза совокупная выручка США и остальных стран впервые превысила показатели Китая.

S-GAME ранее официально сообщила, что Phantom Blade Zero продалась тиражом более 4 млн копий всего за 72 часа после выхода. Однако компания пока не раскрывала точную выручку и распределение продаж между платформами.