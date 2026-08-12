Phantom Blade Zero могут выпустить только в цифровом виде - физическая версия всё ещё не подтверждена

У долгожданного Phantom Blade Zero до сих пор не подтверждён физический релиз, а новый трейлер только усилил подозрения, что игра может выйти исключительно в цифровом формате.

В конце ролика с объявлением предзаказов игру показывают рядом с PS5 Digital Edition. Ранее в аналогичных материалах использовалась обычная версия PS5 с дисководом, поэтому такая замена привлекла внимание игроков.

Особенно примечательно это на фоне решения Sony постепенно свернуть производство физических дисков для PlayStation. Хотя полноценный отказ от дисков ожидается только в 2028 году, издатели уже могут заранее ориентироваться на цифровые продажи.

При этом окончательно хоронить физическую версию Phantom Blade Zero пока рано. Игра самостоятельно издаётся S-GAME, а сторонние магазины уже показывают предварительные предложения физических копий. Разработчики официально наличие дисковой версии пока не подтвердили.

Если физического издания действительно не будет, Phantom Blade Zero станет ещё одним заметным примером игры, которая выходит в период постепенного перехода PlayStation к цифровым релизам.