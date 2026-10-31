Phantom Blade Zero на выходных обновила свой рекорд онлайна в Steam - 775 тыс игроков

Релиз Phantom Blade Zero в Steam состоялся 29 октября 2026 года. По данным сервиса SteamDB, уже через 9 часов после запуска количество одновременно играющих пользователей превысило 500 000. В дальнейшем этот показатель продолжал расти, достигнув отметки в 723 876 человек спустя примерно 12 часов после выхода.

После небольшого спада число игроков вновь резко увеличилось — на выходных был поставлен новый текущий рекорд в 775 647 человек, играющих одновременно. Примечательно, что количество игроков в Phantom Blade Zero подвержено заметным колебаниям: каждые 12 часов показатель падает примерно до 110 000, что может указывать на высокую популярность проекта в определённых регионах.

Столь значительный успех — сопоставимый с показателями ведущих условно-бесплатных игр — был достигнут, несмотря на то что Phantom Blade Zero продаётся по цене 59,99 доллара, что соответствует уровню AAA-проектов. Благодаря своей популярности игра возглавила глобальный список бестселлеров Steam, однако из-за упомянутых колебаний в рейтинге SteamDB по количеству активных пользователей за сутки она занимает лишь четвёртое место. Стоит отметить, что приведённые цифры отражают аудиторию Phantom Blade Zero только в Steam; кроме того, игра доступна на PlayStation 5 и в Epic Games Store.

Старт Phantom Blade Zero оказался успешным и с точки зрения оценок: в Steam игра получила рейтинг «Очень положительные» — 86% из 32 тыс оставленных пользователями отзывов оказались положительными.