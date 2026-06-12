Phantom Blade Zero не боится GTA 6: "Нас волнует только качество игры"

Релиз Phantom Blade: Zero запланирован на 29 октября, всего за три недели до выхода GTA 6. Для большинства студий такая близость стала бы поводом для паники. Однако для режиссёра Цивэя Ляна этот вопрос просто не имеет значения.

Об изменении даты было объявлено на прошлой неделе после презентации Sony State of Play. Этот шаг привлёк внимание, потому что на практике он перенёс игру из и без того конкурентного окна в сентябре 2026 года и ещё ближе к маркетинговой кампании, в которой Rockstar Games, несомненно, будет доминировать. Сентябрь обещает стать одним из самых конкурентных месяцев в истории релизов, с несколькими играми, борющимися за внимание в течение нескольких недель, предшествующих выходу GTA 6.

Многие могут подумать, что у нас есть какая-то маркетинговая стратегия, чтобы пережить очень напряжённый сентябрь, и некоторые очень беспокоились о том, что мы приближаемся к ноябрю. Мы об этом не думали. Мы думали только о качестве самой игры. Я не думаю, что конкуренция может сильно повлиять на успех проекта. Важен только сам продукт. Я бы сказал, что 99% решения было связано с разработкой.

На прямой вопрос о том, вызывало ли какое-либо беспокойство то, что релиз совпал с GTA 6, ведь Phantom Blade: Zero находится в разработке уже почти полдесятилетия, Лян ответил столь же прямо. Учитывая, что маркетинговая кампания GTA 6, вероятно, доминировала в умах игроков уже в ноябре, окно релиза 29 октября является тесным с любой точки зрения.

Честно говоря, я не знаю. Мы не думаем о том, что происходит там. Мы даже не думаем о конкуренции, о том, что выходит до или после. Важно доработать игру, и если у нас будет лишний месяц-два, мы сможем исправить больше ошибок, внести больше оптимизаций, поэтому нам не понадобится огромный патч первого дня.

Если конкуренция с другими играми не занимает мысли Ляна, есть другая проблема, которая его волнует: кризис аппаратного обеспечения ПК, вызванный спросом на искусственный интеллект. Команда S-GAME хочет, чтобы Phantom Blade: Zero работала на Steam Deck, цель, которая, по словам самого директора, с Unreal Engine 5 — «сложная задача», но которую команда намерена выполнить. Кроме того, одним из главных направлений финальной доработки будет обеспечение хорошего качества изображения игры даже при отключённой трассировке лучей.

В этом году цены на оборудование растут, и люди, желающие обновить свою технику, могут отложить этот план. Поэтому мы считаем, что необходимо обеспечить доступ к игре как можно большему количеству игроков без снижения качества.

Phantom Blade: Zero выйдет 29 октября на ПК и PS5.