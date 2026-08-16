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Phantom Blade Zero 29.10.2026
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
8.3 249 оценок

Phantom Blade Zero не откажется от диска: крупный ритейлер подтвердил физический релиз с полноценным диском

KoRnEr KoRnEr

На фоне стремительного перехода игровой индустрии на цифровые носители — GTA 6 уже положила начало релизам исключительно в «цифре», а Sony анонсировала полный отказ от дисков с 2028 года — у многих фанатов возникли опасения, что долгожданный экшен Phantom Blade Zero также может не получить физического издания.

Phantom Blade Zero могут выпустить только в цифровом виде - физическая версия всё ещё не подтверждена

Однако крупный азиатский ритейлер Play Asia развеял эти сомнения. В ответ на вопрос пользователя Reddit об открытии предзаказов на физическую или цифровую версию игры, представитель магазина подтвердил, что предзаказы на физическое издание с полноценным диском внутри уже открыты.

Это важно подчеркнуть, поскольку ранее Sony сообщала, что в будущем физические коробки будут содержать лишь коды активации, что фактически лишает смысла саму идею коллекционного носителя. В случае с Phantom Blade Zero, согласно информации от Play Asia, в коробке будет именно диск, а не код.

Phantom Blade Zero возглавила список бестселлеров Steam после открытия предзаказов

Несмотря на то, что подавляющее большинство геймеров сегодня предпочитает цифровые версии, значительная аудитория по-прежнему ценит физические носители — как часть коллекции, возможность перепродажи или просто привычку владеть материальным экземпляром игры. Поэтому отказ от дисков вызывает острую реакцию сообщества, и фанаты Phantom Blade Zero уже выражали недовольство потенциально цифровым только релизом — теперь же они могут вздохнуть с облегчением.

На данный момент студия S-Game официально не подтверждала физическое издание, но, учитывая скорое проведение State of Play, посвящённого игре, ожидается, что официальный анонс может состояться в ближайшее время.

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9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Neikxi

Нужно на виниле выпускать, на виниле. И большой - большой сидюк, чтобы носить с собой.

8
TX ZX

какой смех вызывают такие новости

6
Snake Snaake Snaaaaaake

оказалось, что самые большие противники новой политики Сони это люди, у которых нет PlayStation

5