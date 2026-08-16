Phantom Blade Zero не откажется от диска: крупный ритейлер подтвердил физический релиз с полноценным диском

На фоне стремительного перехода игровой индустрии на цифровые носители — GTA 6 уже положила начало релизам исключительно в «цифре», а Sony анонсировала полный отказ от дисков с 2028 года — у многих фанатов возникли опасения, что долгожданный экшен Phantom Blade Zero также может не получить физического издания.

Однако крупный азиатский ритейлер Play Asia развеял эти сомнения. В ответ на вопрос пользователя Reddit об открытии предзаказов на физическую или цифровую версию игры, представитель магазина подтвердил, что предзаказы на физическое издание с полноценным диском внутри уже открыты.

Это важно подчеркнуть, поскольку ранее Sony сообщала, что в будущем физические коробки будут содержать лишь коды активации, что фактически лишает смысла саму идею коллекционного носителя. В случае с Phantom Blade Zero, согласно информации от Play Asia, в коробке будет именно диск, а не код.

Несмотря на то, что подавляющее большинство геймеров сегодня предпочитает цифровые версии, значительная аудитория по-прежнему ценит физические носители — как часть коллекции, возможность перепродажи или просто привычку владеть материальным экземпляром игры. Поэтому отказ от дисков вызывает острую реакцию сообщества, и фанаты Phantom Blade Zero уже выражали недовольство потенциально цифровым только релизом — теперь же они могут вздохнуть с облегчением.

На данный момент студия S-Game официально не подтверждала физическое издание, но, учитывая скорое проведение State of Play, посвящённого игре, ожидается, что официальный анонс может состояться в ближайшее время.