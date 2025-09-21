Phantom Blade Zero обещает инновационный ИИ для боссов на максимальной сложности

Студия уже заявляла, что Phantom Blade Zero не будет такой сложной, как Souls-like, но для игроков, ищущих вызов, боевая система Hellwalker обещает поднять планку сложности благодаря уникальному подходу к ИИ боссов. В недавнем интервью журналу PC Gamer режиссёр Цивэй Лян рассказал о том, как Hellwalker включает элементы файтингов для создания более динамичных и непредсказуемых столкновений.

Лян объяснил, как босс Хуансин иллюстрирует это отличие.

На нормальном уровне сложности у него есть элементы Soulslike: фиксированные комбо, которые вы откроете для себя, встретившись с ним несколько раз. Этот подход следует классическому принципу «умереть, умереть, умереть, научиться и победить», характерному для жанра.

Однако в экстремальном режиме сценарий кардинально меняется.

На уровне сложности Hellwalker мы пошли совершенно в другом направлении.

Команда разработчиков адаптировала концепции файтингов, чтобы создать более сложный и отзывчивый ИИ. Вопреки предсказуемым шаблонам, Хуансин постоянно анализирует ситуацию, чтобы определить, находится ли он в выгодном или невыгодном положении, корректируя свою стратегию в режиме реального времени.

Режиссёр также подробно описал систему, называемую «счастливой лотереей», в которой поведение босса динамически адаптируется.

Если он попадает, он продолжает комбо. Если промахивается, он делает что-то другое. Он использует результат последней атаки для определения следующего действия.

При таком подходе типичная стратегия запоминания шаблонов становится менее эффективной, поскольку босс может удивить игрока неожиданными решениями.

Эта механика представляет собой значительный отход от традиционных Soulslike-игр — жанра, который, по мнению Ляна, уже перенасыщен на текущем рынке. Таким образом, Phantom Blade Zero стремится утвердить свою индивидуальность, сочетая элементы экшен-RPG с кунг-фу в восточной фэнтезийной вселенной, а также внедряя боевые системы, бросающие вызов ожиданиям игроков.

Phantom Blade Zero планируется выпустить на ПК и PlayStation 5, но дата релиза пока не объявлена.