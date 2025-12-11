ЧАТ ИГРЫ
Phantom Blade Zero 2026 г.
Экшен, От третьего лица
Phantom Blade Zero обзавелась страницами в Steam и PSN. Подтверждён русский язык и Denuvo на ПК

monk70 monk70

Компания S-Game запустила страницу Phantom Blade Zero в Steam и PSN, подтвердил поддержку русского языка в виде субтитров, а также наличие защиты Denuvo на ПК.

Phantom Blade Zero — это экшен-RPG, вдохновлённая Devil May Cry и Sekiro, работающая на движке Unreal Engine 5. Это не будет ещё одна игра в стиле Souls. Это важно отметить, поскольку изначально многие думали, что это будет ещё один клон Dark Souls.

Phantom Blade Zero будет использовать трассировку лучей для улучшения отражений и теней. Однако поддержки RTGI не будет. Тем не менее, поскольку это игра на UE5, можно предположить, что она будет использовать как минимум Lumen.

S-Game планирует выпустить Phantom Blade Zero в 2026 году. Трейлер с точной датой релиза должны показать на церемонии The Game Awards 2025.

Роман45554

очередная помойка

11
Retro_Gamer

Потому что за неё придётся заплатить? )

7
Роман45554 Retro_Gamer

даже даром не надо

и что платить пошел да купил акк за 30руб

4
Retro_Gamer Роман45554

Ахахаха. Только что написал.

4
Rebecca Allbrook

Помойка, я так понимаю ,потому что в ней денуво, лол. Нет , даже близко не помойка, выглядит отлично.

9
Роман45554

помойка потому что одо тоже однообразие делают

3
Rebecca Allbrook Роман45554

в смысле одно и тоже ? Ты думаешь, или просто пишешь.

2
InkubatorKlef

выглядит обычно

Summor Ner

Мммм... сразу и дермуво и пятый Unreal.

7
Retro_Gamer

Сейчас все начнут писать, что им это даже нахаляву не нужно. )

Какой кошмар, за игру нужно заплатить деньги!

7
Роман45554

если игра действительно не интересует почему кто должен пойти и отдать 8к ты что ли так решил ,логика недалекого человека

2
Retro_Gamer Роман45554

Хахахаха.

Ещё скажи, что Габен не даёт оформить возврат, если ты провёл в игре 2 часа и она тебе не понравилась.

Касаемо PS5 - покупаешь диск, не понравилось - продаёшь.

По такой логике все игры с Denuvo не должны никому нравиться. )

1
Роман45554 Retro_Gamer

а чего не банньев сегодня нема

Святой Джо

Денуво - есть основа игровой индустрии

6
StanTheMan_3000

Денува? До свидания, жду торрент

5
Costollom
Денува? До свидания, жду торрент

Долго ждать будете?

1
Laver1

По тому видео что видел. Должен быть хороший слешер, на парирование. С прикольными механиками на боссах. Все кто играл в демо ,очень хорошо об игре отзываются. А я, что уж что, а от хорошего слешера не откажусь, их и так мало выходит.

2
InkubatorKlef

уныние сплошное

1
jax baron

дюнева - млять слабаки

2
Твой сосед стучит

Да тут игра не может заинтересовать некоторым людям. Т.к. опять очередной клон соулс и скрестили из devil may cry. Китайцы не умеют игры делать. Только клоны, копировать умеют делать.
Игра вроде и другая, но почему-то вызывает дежавю.

1
jax baron Твой сосед стучит

просто 1 самое видео - заинтересовало, а щяс смотрю откаты ввиде дюневы и уе5 - и уже странно кажется

Wersus Pro
Тем не менее, поскольку это игра на UE5, можно предположить, что

будут зависания,краши и фризы независимо от конфигурации пользователя.

1
DezkQ
русского языка в виде субтитров
1
ОгурчикЮрец

Это к чему? Это ты сейчас, Русский язык оскорбил?

DezkQ ОгурчикЮрец

К отсутствию озвучки

1
ОгурчикЮрец DezkQ

Ну это ты сильно захотел, зачем вообще в это игре, Русская озвучка, в обычном (ну почти) соулслайке.

