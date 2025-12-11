Phantom Blade Zero обзавелась страницами в Steam и PSN. Подтверждён русский язык и Denuvo на ПК

Компания S-Game запустила страницу Phantom Blade Zero в Steam и PSN, подтвердил поддержку русского языка в виде субтитров, а также наличие защиты Denuvo на ПК.
Phantom Blade Zero — это экшен-RPG, вдохновлённая Devil May Cry и Sekiro, работающая на движке Unreal Engine 5. Это не будет ещё одна игра в стиле Souls. Это важно отметить, поскольку изначально многие думали, что это будет ещё один клон Dark Souls.
Phantom Blade Zero будет использовать трассировку лучей для улучшения отражений и теней. Однако поддержки RTGI не будет. Тем не менее, поскольку это игра на UE5, можно предположить, что она будет использовать как минимум Lumen.
S-Game планирует выпустить Phantom Blade Zero в 2026 году. Трейлер с точной датой релиза должны показать на церемонии The Game Awards 2025.
По тому видео что видел. Должен быть хороший слешер, на парирование. С прикольными механиками на боссах. Все кто играл в демо ,очень хорошо об игре отзываются. А я, что уж что, а от хорошего слешера не откажусь, их и так мало выходит.
