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Phantom Blade Zero 29.09.2026
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
8.2 234 оценки

Phantom Blade Zero отложили почти на два месяца - до 29 октября

monk70 monk70

Студия S-GAME объявила о переносе релиза Phantom Blade Zero вскоре после июньской презентации State of Play. Изначально выход игры был запланирован на 9 сентября 2026 года, однако теперь экшен доберётся до игроков только 29 октября.

Разработчики сообщили, что решение далось команде непросто, но дополнительное время необходимо для финальной полировки проекта. В S-Game отметили, что за последние месяцы студия значительно переработала модели персонажей и окружение, стараясь добиться максимально высокого визуального качества даже без обязательного использования трассировки лучей.

Во время самой State of Play показали новый специальный тизер Phantom Blade Zero, а также подтвердили, что предзаказы откроются этим летом. Кроме того, Sony пообещала посвятить игре отдельный выпуск State of Play позже этим летом, где подробнее расскажут о сюжете и боевой системе.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Darth Savitar

Неудивительно. Сентябрь слишком загружен