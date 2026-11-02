Phantom Blade Zero показали с трассировкой пути и улучшенной графикой

S-Game и NVIDIA показали Phantom Blade Zero — экшен-RPG от третьего лица с трассировкой пути, DLSS 4.5, генерацией кадров и реконструкцией лучей.
Игроку отводится роль воина Соула, которому осталось жить всего шестьдесят шесть дней. Ему предстоит отбиваться от убийц, раскрывать заговоры и сражаться в мире, вдохновлённом классическими историями уся.
Технологии NVIDIA должны сделать бои и окружение заметно детальнее, а также повысить производительность при использовании трассировки пути.
Phantom Blade Zero уже доступна на PlayStation 5 и PC в Steam.
Да... Поиграл только в этот Phantom Blade Zero - разочарованию нет предела. Графон есть, геймплей и особенно боёвка - полная xyйня!
как то все аркадно по сравнению с Онимушей
"S-Game и NVIDIA показали Phantom Blade Zero — экшен-RPG от третьего лица с трассировкой пути, DLSS 4.5, генерацией кадров и реконструкцией лучей."
Красоты много не бывает. Шикарно, что видяйки от NVidia, дают возможность уже сейчас играть и наслаждаться качественно работающими технологиями, которые делают игры и технологичнее, и красивее. Повторюсь, имхо, красоты много не бывает.
p.s. Можно ныть, плеваться желчью, поминать Хуанга и делать прочие глупости от того, что не можешь играть, используя данные технологии (владельцы красного недоразумения и те, у кого нет денег на данные видяйки - что печально), но, это всего лишь зависть (один из смертных грехов) и ничего более.