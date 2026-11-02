Phantom Blade Zero показали с трассировкой пути и улучшенной графикой

S-Game и NVIDIA показали Phantom Blade Zero — экшен-RPG от третьего лица с трассировкой пути, DLSS 4.5, генерацией кадров и реконструкцией лучей.

Игроку отводится роль воина Соула, которому осталось жить всего шестьдесят шесть дней. Ему предстоит отбиваться от убийц, раскрывать заговоры и сражаться в мире, вдохновлённом классическими историями уся.

Технологии NVIDIA должны сделать бои и окружение заметно детальнее, а также повысить производительность при использовании трассировки пути.

Phantom Blade Zero уже доступна на PlayStation 5 и PC в Steam.