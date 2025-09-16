ЧАТ ИГРЫ
Phantom Blade Zero 2026 г.
Экшен, От третьего лица
8.3 201 оценка

Phantom Blade Zero покажется сложной лишь тем, кто захочет пройти игру со стилем

Gruz_ Gruz_

Создатели Phantom Blade Zero продолжают проверять выдержку игроков. С одной стороны, они до сих пор не сообщили дату релиза, а с другой — следят за тем, чтобы игра оставалась в центре внимания, и регулярно публикуют новые подробности.

В частности, в сети появилось интервью журнала PC Gamer, в котором ответственный за боевую систему Quanli Ma рассказал, почему в Phantom Blade Zero будут такие зрелищные поединки. Дело в том, что вся концепция игры основана на сочетании кунг-фу и уся, что позволит игрокам выполнять комбо и движения, как будто каждый бой — это танец. Правда, не обязательно выкладываться на полную, можно играть и в более простом стиле.

По словам режиссера боевых сцен, «если вы хотите пройти игру в посредственном и не очень -то и красивом стиле, это вполне возможно. Но если вы хотите пройти игру со стилем, то в этом случае вам предстоит потрудиться». Разработчики хотели, чтобы китайские боевые искусства были интересны игрокам, поэтому им пришлось пойти на некоторые компромиссы. В какой-то степени это означало отказ от точного управления в пользу создания динамичных боев.

Очевидно, что игра вдохновлена Devil May Cry и похожими на нее играми, так как в hack 'n slash игроку предлагается совершенствовать свои навыки, чтобы использовать все комбо (и набрать высокий балл на уровне), в то время как в таких играх, как Dark Souls и Elden Ring, во главу угла поставлена победа, пускай даже довольно грязная и неточная.

Phantom Blade Zero — еще одна китайская игра, привлекающая внимание поклонников экшенов со всего мира. Создатели готовят продукт, который должен стать данью уважения не только китайскому жанру уся, но и слэшерам.

Phantom Blade Zero разрабатывается для PC и PS5, но дата релиза пока не известна.

Комментарии:  1
DezkQ

Да всем уже и так понятно что это перес Х ту вин.