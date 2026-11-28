S-GAME выпустила обновление 1.0304629 для Phantom Blade Zero на ПК и PS5. Патч весит около 7 ГБ и направлен на снижение потребления видеопамяти и оперативной памяти, устранение статтеров и исправление многочисленных ошибок. Разработчики сообщили, что наиболее заметным снижение нагрузки должно быть в кат-сценах и заснеженных локациях, однако конкретных показателей не привели.

Также улучшена производительность в отдельных областях и сражениях с боссами, уменьшены задержки при воспроизведении некоторых визуальных эффектов. На видеокартах AMD Radeon RX 9000 исправлены яркие квадратные артефакты в объёмных облаках, возникавшие с определёнными версиями драйверов.

В настройках появился раздел Combat Assist с новой опцией автоматической усиленной помощи камеры. При её отключении усиленная помощь действует только во время атак. На ПК также добавлена регулировка чувствительности переключения целей мышью с возможностью полностью отключить эту функцию.

Разработчики предупреждают о возможной несовместимости сторонних модификаций и рекомендуют удалить их перед установкой патча. При вылетах или статтерах после обновления можно очистить кэш шейдеров, удалив содержимое папки PBZ\ProjectPBZ\Saved\Cache. При следующем запуске игра заново скомпилирует шейдеры.