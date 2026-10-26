Phantom Blade Zero получила точное время выхода - предзагрузка начнётся уже завтра утром по Москве

Разработчики Phantom Blade Zero из S-Game объявили точное время выхода игры и начала предварительной загрузки. Предзагрузка стартует 27 октября в 05:00 по московскому времени, а сама игра станет доступна 29 октября в 05:00 МСК.

Для предварительной загрузки потребуется 300 ГБ свободного места на диске, хотя размер самой игры составляет около 145 ГБ. Разработчики пока не объяснили, почему для скачивания файлов заранее нужен настолько большой запас пространства.

Phantom Blade Zero выйдет одновременно в разных регионах мира. В Европе игра станет доступна 29 октября в 04:00 по центральноевропейскому летнему времени, в Китае — в 10:00, а в Японии — в 11:00 по местному времени.