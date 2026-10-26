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Phantom Blade Zero 29.10.2026
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
8 266 оценок

Phantom Blade Zero получила высокие оценки от критиков: 91 балл на Opencritic и 88 на MetaCritic

monk70 monk70

В преддверии выхода Phantom Blade Zero 29 октября 2026 года на PlayStation 5 и ПК появились первые обзоры и оценки игры. Критики и профильные издания в основном высоко оценивают проект, называя его одним из главных претендентов на звание лучшего экшена года. Особо отмечаются невероятно плавная боевая система и проработанный мир в стиле «темного уся».

Оценки варьируются от 8/10 до 9/10 и выше — вплоть до уровня «шедевра» — по мнению ряда крупных изданий (например, IGN, PCGamesN, But Why Tho?). Игра предлагает динамичный экшен, безупречную анимацию и дизайн уровней, вдохновлённый работами студии FromSoftware, однако здесь отсутствуют жёсткие механики наказания за смерть, характерные для жанра «соулслайк».

Средний балл на Opencritic составляет 91 из 100, а на MetaCritic – 88.

  • 10 - Buty Why Tho?
  • 10 - PCGamesN
  • 10 - The Outerhaven
  • 10 - Wccftech
  • 10 - Steam Deck HQ
  • 10 - Saudi Gamer
  • 10 - Sirus Gaming
  • 9.5 - AreaJugones
  • 9.5 - Combo Infinito
  • 9.5 - CGMagazine
  • 9.5 - Dualshockers
  • 9 - IGN
  • 9 - Push Square
  • 9 - Console Creatures
  • 9 - Gameliner
  • 9 - GamesRadar+
  • 9 - Screen Rant
  • 8.5 - GamesCH
  • 8 - GameSpot
  • 8 - VGC

Плюсы:

  • Динамичный, кинематографичный и удивительно плавный игровой процесс. Механики боя созданы с использованием технологии захвата движений (при участии команды Донни Йена), благодаря чему комбо и парирования ощущаются невероятно эффектно и отзывчиво.
  • Широкий арсенал (более 55 вариантов оружия), позволяющий экспериментировать с различными стилями игры и легко переключаться между видами вооружения.
  • Отлично спроектированные взаимосвязанные уровни с полезными «шорткатами» (короткими путями), секретными тропами и ценной добычей — в лучших традициях исследования миров в жанре темного фэнтези.
  • В отличие от классических «соулслайков», враги не возрождаются при посещении контрольных точек, а настройки сложности и специальные предметы позволяют регулировать «окна» для выполнения уклонений и парирований.
  • Впечатляющая визуальная составляющая, атмосферный мир в духе темного фэнтези и выдающийся саундтрек, сочетающий тревожные струнные партии с эпической кинематографической музыкой.

Минусы:

  • Основной сюжет довольно предсказуем — это история о предательстве и мести, где отдельные сюжетные линии складываются в единое целое довольно долго.
  • Встречаются мелкие визуальные баги, незначительные просадки частоты кадров в детализированных локациях, а также заметные «невидимые стены», ограничивающие исследование мира.
  • Из-за большого количества доступного оружия баланс не идеален: некоторые виды вооружения и игровые сборки (билды) заметно сильнее остальных.

Официальный релиз Phantom Blade Zero состоится 29 октября на ПК и PlayStation 5.

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