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Phantom Blade Zero 29.10.2026
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
8.1 262 оценки

Phantom Blade Zero получила захватывающий релизный трейлер; физические издания для PS5 выйдут в 2027 году

monk70 monk70

Студия S-GAME выпустила релизный трейлер экшен-RPG Phantom Blade Zero в жанре уся и анонсировала выход физических изданий (стандартного, Deluxe и Ultimate) для PlayStation 5 в 2027 году.

Разработчики также объявили расписание предзагрузки и запуска игры. Загрузить проект заранее можно будет с 27 октября в 5:00 МСК, а официальный релиз состоится 29 октября в 5:00 МСК.

Phantom Blade Zero — экшен в духе гонконгского кунг-фу-кино, события которого разворачиваются в мире Kungfupunk. Игрокам предстоит отправиться в опасное путешествие, полное стремительных сражений и зрелищных боевых сцен.

Трейлеры 17
3
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
DIZNX

помянем пукарей и боксеров)

13
Snake Snaake Snaaaaaake

не завидую тем, кто будет играть на клаве с мышкой в позе гуся ))

8
Crosh1980

Качнёмс.

Торренты рулят!

6
Шрек vs DLSS 5

DE
NU
VO

3
Константин335

Пока еще понять не могу, это чисто соулс лайк? Или тут будет не так сложно

2
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