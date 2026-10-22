Phantom Blade Zero получила захватывающий релизный трейлер; физические издания для PS5 выйдут в 2027 году

Студия S-GAME выпустила релизный трейлер экшен-RPG Phantom Blade Zero в жанре уся и анонсировала выход физических изданий (стандартного, Deluxe и Ultimate) для PlayStation 5 в 2027 году.

Разработчики также объявили расписание предзагрузки и запуска игры. Загрузить проект заранее можно будет с 27 октября в 5:00 МСК, а официальный релиз состоится 29 октября в 5:00 МСК.

Phantom Blade Zero — экшен в духе гонконгского кунг-фу-кино, события которого разворачиваются в мире Kungfupunk. Игрокам предстоит отправиться в опасное путешествие, полное стремительных сражений и зрелищных боевых сцен.