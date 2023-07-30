Phantom Blade Zero получит демоверсию в 2024 году ©

Студия S-Game объявила, что их грядущая ролевая игра Phantom Blade Zero получит игровую демоверсию где-то в 2024 году.

Новость исходит от самого режиссера, Кенджи Танигаки, который сообщил во время своей панели ChinaJoy 2023 Expo, что запланированная публичная демонстрация Phantom Blade Zero находится в разработке, и она нацелена на выпуск в 2024 году. Хотя подробностей о том, что будет содержать демоверсия, пока мало, Кенджи подтвердил, что это будет предлагать 30 минут игрового времени.

Недавно разработчики поделились большим количеством подробностей об игре.

В Phantom Blade Zero вы — Душа, элитный убийца, служащий неуловимой, но могущественной организации, известной просто как «Орден». Он был обвинен в убийстве патриарха Ордена и тяжело ранен в последовавшей розыске. Мистическому целителю удалось спасти его от смерти, но импровизированное лечение длится всего 66 дней. Он должен найти вдохновителя всего этого, прежде чем истечет его время, сражаясь против могущественных врагов и нечеловеческих чудовищ.

Phantom Blade Zero планируется выпустить на ПК и PS5.