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Phantom Blade Zero TBA
Экшен, От третьего лица
8.1 144 оценки

Phantom Blade Zero получит новый трейлер на следующей неделе

monk70
Новости

Стало известно, что Phantom Blade Zero получит новый трейлер следующей неделе. Новость пришла из официального аккаунта Phantom Blade Zero в X (ранее Twitter), где было объявлено, что совершенно новый трейлер игры будет выпущен 22 января в 07:00 МСК.

Посмотрите интенсивное, неотредактированное видео геймплея битвы с боссом, которое демонстрирует наши смелые инновации и глубокое погружение в создание непревзойденного опыта ближнего боя.

Phantom Blade Zero от разработчика и издателя S-GAME готовится к выходу на PlayStation 5 и ПК. На момент написания статьи у игры еще нет официальной даты релиза.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
selfreaver

Так дропните просто на некст неделе и всё, зачем предупреждать? Скоро о предстоящих скриншотах отчёты будут публиковать такими темпами а то и платить еще за возможность посмотреть на скрины и трейлеры придётся.

-1
Walеn

Ты здесь не один сидишь. Если тебе нужны новости день в день и вне форума ты ни о чем с друзьями по миру игр не говоришь, то другие могут. Про какие то фантазированные платежи за скрины и трейлеры уже дурка какая то, именно на ПГ сидят больше всего людей у кого колпак протек на тему денег.

0
besnovaty1986 Walеn

проспись иди.

0