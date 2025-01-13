Phantom Blade Zero получит новый трейлер на следующей неделе

Стало известно, что Phantom Blade Zero получит новый трейлер следующей неделе. Новость пришла из официального аккаунта Phantom Blade Zero в X (ранее Twitter), где было объявлено, что совершенно новый трейлер игры будет выпущен 22 января в 07:00 МСК.
Посмотрите интенсивное, неотредактированное видео геймплея битвы с боссом, которое демонстрирует наши смелые инновации и глубокое погружение в создание непревзойденного опыта ближнего боя.
Phantom Blade Zero от разработчика и издателя S-GAME готовится к выходу на PlayStation 5 и ПК. На момент написания статьи у игры еще нет официальной даты релиза.
Так дропните просто на некст неделе и всё, зачем предупреждать? Скоро о предстоящих скриншотах отчёты будут публиковать такими темпами а то и платить еще за возможность посмотреть на скрины и трейлеры придётся.
Ты здесь не один сидишь. Если тебе нужны новости день в день и вне форума ты ни о чем с друзьями по миру игр не говоришь, то другие могут. Про какие то фантазированные платежи за скрины и трейлеры уже дурка какая то, именно на ПГ сидят больше всего людей у кого колпак протек на тему денег.
проспись иди.