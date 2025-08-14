ЧАТ ИГРЫ
Phantom Blade Zero 2026 г.
Экшен, От третьего лица
8.2 187 оценок

Phantom Blade Zero получит новый трейлер на выставке Future Games Show 20 августа

monk70 monk70

Презентация Gamescom Opening Night Live — не единственная, которую стоит ждать на следующей неделе. Помимо специализированных трансляций Xbox (где, как сообщается, будет объявлена дата выхода ROG Xbox Ally), 20 августа состоится Future Games Show. Трансляция начнётся в 21:00 МСК. На ней будет представлено более 50 игр, включая Phantom Blade Zero от S-Game.

Вдохновлённая Уся игра в жанре hack-and-slash недавно получила обширный обзор игрового процесса и впечатлений, но во время презентации ожидается новый трейлер. S-Game ранее подтвердила, что посетители смогут поиграть в неё с 20 по 24 августа, представив часовую демоверсию, демонстрирующую дизайн уровней и новые битвы с боссами.

Возможно, в новом трейлере будет объявлена дата выхода публичной демоверсии, которая была анонсирована в 2023 году и отложена на неизвестную дату.

Phantom Blade Zero выйдет в 2026 году на PS5 и ПК, и обещает от 20 до 30 часов игрового времени только на прохождение основного сюжета.

