Phantom Blade Zero получит новый трейлер на выставке Future Games Show 20 августа

Презентация Gamescom Opening Night Live — не единственная, которую стоит ждать на следующей неделе. Помимо специализированных трансляций Xbox (где, как сообщается, будет объявлена дата выхода ROG Xbox Ally), 20 августа состоится Future Games Show. Трансляция начнётся в 21:00 МСК. На ней будет представлено более 50 игр, включая Phantom Blade Zero от S-Game.

Вдохновлённая Уся игра в жанре hack-and-slash недавно получила обширный обзор игрового процесса и впечатлений, но во время презентации ожидается новый трейлер. S-Game ранее подтвердила, что посетители смогут поиграть в неё с 20 по 24 августа, представив часовую демоверсию, демонстрирующую дизайн уровней и новые битвы с боссами.

Возможно, в новом трейлере будет объявлена дата выхода публичной демоверсии, которая была анонсирована в 2023 году и отложена на неизвестную дату.

Phantom Blade Zero выйдет в 2026 году на PS5 и ПК, и обещает от 20 до 30 часов игрового времени только на прохождение основного сюжета.