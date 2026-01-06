ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Phantom Blade Zero 09.09.2026
Экшен, От третьего лица
8.2 218 оценок

Phantom Blade Zero получит поддержку Nvidia RTX и DLSS 4

monk70 monk70

Среди анонсов, сделанных Nvidia на CES 2026, компания также подтвердила, что ряд крупных игр в будущем будут выпущены с поддержкой DLSS и RTX. В этот список входит Phantom Blade Zero от S-Game.

Создатель Phantom Blade Zero Лян рассказал о некоторых эксклюзивных для ПК функциях, которые будут доступны в этом экшене благодаря сотрудничеству разработчика S-Game и Nvidia.

Для ПК-геймеров очень хорошо то, что у них есть разные способы насладиться игрой. Я думаю, что RTX и DLSS 4 — это основные функции, которые значительно улучшают нашу игру. Дождь — одна из наших ключевых особенностей окружения, поэтому убедительная визуализация всего, что находится под дождём, очень важна, и для этого мы используем системы трассировки лучей. DLSS 4 и другие технологии Nvidia помогают нам добиться стабильной частоты кадров при наилучшей графике.
11
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
Дрессировка гусей

Как же быстро все забыли про ФСР 4 :)

1
A E

Чудеса в чемоданах..

3
создатель русского репа

главное, что ты помнишь

Дрессировка гусей создатель русского репа

Я не без греха)

PVV DIT

monk40 таких игр которые будут поддерживать длсс новый будет очень много, для каждой игры будет своя новость?) Нельзя объединить в одну?)

1
Babadzaki-San

Пожалуй самая ожидаемая мной игра этого года на ровне с 9 резидентом.Интересно,что они там с боёвкой придумают и правда ли она будет такой,какой её нам показывали в трейлерах.

Laver1

Чувак есть куча геймплея с выставок. Где люди играют в игру. С экплорингом и т.д. Куча народа в ту демку поиграло.

Babadzaki-San Laver1

В ту это какую?Где поиграло?Когда?

Laver1 Babadzaki-San

Phantom Blade Zero. На выставках. Разрабы туда демку привозили. На том же токио гейм шоу, геймскон.

Пользователь ВКонтакте

День RTX, все новости о том что оптимизация умерла // Денис Лежепеков

vertehwost

вот это новость