Phantom Blade Zero получит поддержку Nvidia RTX и DLSS 4

Среди анонсов, сделанных Nvidia на CES 2026, компания также подтвердила, что ряд крупных игр в будущем будут выпущены с поддержкой DLSS и RTX. В этот список входит Phantom Blade Zero от S-Game.

Создатель Phantom Blade Zero Лян рассказал о некоторых эксклюзивных для ПК функциях, которые будут доступны в этом экшене благодаря сотрудничеству разработчика S-Game и Nvidia.

Для ПК-геймеров очень хорошо то, что у них есть разные способы насладиться игрой. Я думаю, что RTX и DLSS 4 — это основные функции, которые значительно улучшают нашу игру. Дождь — одна из наших ключевых особенностей окружения, поэтому убедительная визуализация всего, что находится под дождём, очень важна, и для этого мы используем системы трассировки лучей. DLSS 4 и другие технологии Nvidia помогают нам добиться стабильной частоты кадров при наилучшей графике.