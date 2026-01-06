Phantom Blade Zero получит поддержку Nvidia RTX и DLSS 4

Среди анонсов, сделанных Nvidia на CES 2026, компания также подтвердила, что ряд крупных игр в будущем будут выпущены с поддержкой DLSS и RTX. В этот список входит Phantom Blade Zero от S-Game.
Создатель Phantom Blade Zero Лян рассказал о некоторых эксклюзивных для ПК функциях, которые будут доступны в этом экшене благодаря сотрудничеству разработчика S-Game и Nvidia.
Для ПК-геймеров очень хорошо то, что у них есть разные способы насладиться игрой. Я думаю, что RTX и DLSS 4 — это основные функции, которые значительно улучшают нашу игру. Дождь — одна из наших ключевых особенностей окружения, поэтому убедительная визуализация всего, что находится под дождём, очень важна, и для этого мы используем системы трассировки лучей. DLSS 4 и другие технологии Nvidia помогают нам добиться стабильной частоты кадров при наилучшей графике.
Как же быстро все забыли про ФСР 4 :)
Чудеса в чемоданах..
главное, что ты помнишь
Я не без греха)
monk40 таких игр которые будут поддерживать длсс новый будет очень много, для каждой игры будет своя новость?) Нельзя объединить в одну?)
Пожалуй самая ожидаемая мной игра этого года на ровне с 9 резидентом.Интересно,что они там с боёвкой придумают и правда ли она будет такой,какой её нам показывали в трейлерах.
Чувак есть куча геймплея с выставок. Где люди играют в игру. С экплорингом и т.д. Куча народа в ту демку поиграло.
В ту это какую?Где поиграло?Когда?
Phantom Blade Zero. На выставках. Разрабы туда демку привозили. На том же токио гейм шоу, геймскон.
День RTX, все новости о том что оптимизация умерла // Денис Лежепеков
вот это новость