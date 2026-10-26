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Phantom Blade Zero 29.10.2026
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
8 272 оценки

Phantom Blade Zero потребует 145 ГБ свободного места - для предзагрузки рекомендуется иметь 300 ГБ

monk70 monk70

Официальный китайский аккаунт игры Phantom Blade Zero опубликовал системные требования для ПК. Согласно им, для установки игры потребуется 145 ГБ свободного места на диске. Предварительная загрузка начнётся 27 октября 2026 года в 06:00 по московскому времени, однако разработчики советуют подготовить не менее 300 ГБ свободного пространства, что необходимо для самого процесса загрузки.

Также рекомендуется устанавливать игру на твердотельный накопитель (SSD) и перед началом прохождения обновить драйверы видеокарты до последней версии.

Стали известны системные требования Phantom Blade Zero
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Phantom Blade Zero — проект студии S-GAME, создаваемый на движке Unreal Engine 5. Эта экшен-RPG сочетает в себе динамичные боевые искусства с атмосферой темного фэнтези, вдохновлённой китайским жанром «уся» — стиль, который сами разработчики называют «кунг-фу-панком».

Игрокам предстоит взять на себя роль Соула — элитного убийцы, которого подставили; теперь ему осталось жить всего 66 дней. Его путь — это попытка раскрыть правду о заговоре против него, попутно сражаясь с врагами с помощью разнообразного оружия и боевых приёмов.

Выход игры запланирован на 29 октября 2026 года на ПК и PlayStation 5.

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Комментарии:  34
Ваш комментарий
QuerulousLytton
разработчики советуют подготовить не менее 300 ГБ свободного пространства, что необходимо для самого процесса загрузки

Кусок неоптимизированного китайского gовна.

23
001fess

Проще портабл версию тогда уж скачать)