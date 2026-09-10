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Phantom Blade Zero 29.10.2026
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
8.3 250 оценок

Phantom Blade Zero позволит получить платину за одно прохождение, но настоящая сложность начнется после финала

IKarasik IKarasik

Разработчики Phantom Blade Zero раскрыли новые подробности системы сложности. Для получения платинового трофея игрокам не придется проходить игру несколько раз: все достижения можно открыть уже за одно прохождение, причем даже на самом простом уровне Wayfarer.

S-Game решила не связывать трофеи с самым жестким режимом Sixty-Six Days. Он станет доступен только в режиме «Новая игра+» и предложит совершенно другой формат испытания.

В Sixty-Six Days не будет ручных сохранений. После активации режима игра автоматически фиксирует происходящее, а совершенные ошибки уже нельзя будет исправить загрузкой старого сохранения. У игрока будет 66 дней, после чего прохождение завершится окончательно.

При этом разработчики подготовили дополнительную мотивацию для повторного прохождения. В «Новой игре+» появится эксклюзивный контент, включая оружие поздней игры. Всего Phantom Blade Zero предложит 55 видов оружия, причем их развитие будет менять не только характеристики, но и особенности боевого стиля.

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Комментарии:  5
Ваш комментарий
-zotik-

Звучит как шляпа(эндгейм контент)

2
Azimut zvuk

а ее перенесли чтоль?я думал в конце сентября выходит!

William Dwight

Жалко что трофея за самую высокую сложность не будет. Все таки ачивки неплохо мотивируют глубже взаимодействовать с игрой и по-настоящему в ней разбираться. Недавно прошел четвертый резик на профессионале на S+ ранк и даже ачивку не дали. Хорошо что награда в магазине бонусов была, а если бы ее не было, то в чем вообще смысл этим др*чивом заниматься?