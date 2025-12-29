Phantom Blade Zero преодолела отметку в миллион вишлистов всего за 15 дней

Мрачный китайский экшен Phantom Blade Zero продолжает демонстрировать феноменальный уровень ожиданий со стороны игрового сообщества. Разработчики из студии S-GAME официально объявили, что их проект преодолел важный рубеж — игру добавили в список желаемого только в одном Steam более 1 000 000 пользователей.

Самым впечатляющим фактором в этой статистике является скорость, с которой был достигнут результат. Страница игры в сервисе Steam была запущена только 11 декабря 2025 года, сразу после громкой презентации трейлера с датой релиза на The Game Awards. Таким образом, чтобы собрать миллионную армию потенциальных покупателей, проекту понадобилось всего около двух недель.

Представители студии поблагодарили геймеров за проявленный интерес:

Всего за 15 дней с момента открытия страниц, Phantom Blade Zero собрала более 1 000 000 вишлистов. Спасибо всем за вашу ошеломляющую поддержку от всей команды разработчиков. Желаем счастливого Нового года!

Стоит отметить, что количество добавлений в «Желаемое» в современной игровой индустрии считается одним из ключевых показателей (KPI), позволяющих прогнозировать стартовые продажи. Столь высокие цифры за столь короткий срок ставят Phantom Blade Zero в один ряд с самыми ожидаемыми блокбастерами ближайшего будущего. Аналитики утверждают, что игра без труда в первый день возьмет свой миллион продаж.

Напомним, что релиз скоростного слэшера запланирован на 9 сентября 2026 года. Игра будет доступна на PlayStation 5 и PC.