Phantom Blade Zero продалась тиражом 4 миллиона копий за 72 часа

Разработчики Phantom Blade Zero сообщили, что продажи игры превысили 4 миллиона копий всего за 72 часа после релиза. Команда поблагодарила игроков за тёплый приём и поддержку.

Действие игры разворачивается в мире кунгфупанка, где традиционные боевые искусства сочетаются со стимпанком и механическими модификациями тела. Игроков ждут разнообразные локации, восемь нарисованных вручную карт в стиле китайской живописи тушью и исследование запутанных маршрутов.

Боевая система предлагает более 30 видов основного оружия и дополнительные Phantom Edges. Улучшение снаряжения открывает новые формы и техники, а специальный талисман позволяет сбросить уровень оружия и вернуть все потраченные материалы для дальнейших экспериментов.

Phantom Blade Zero доступна на PS5 и ПК в Steam и Epic Games Store.