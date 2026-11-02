Phantom Blade Zero продалась тиражом 4 миллиона копий за 72 часа

Разработчики Phantom Blade Zero сообщили, что продажи игры превысили 4 миллиона копий всего за 72 часа после релиза. Команда поблагодарила игроков за тёплый приём и поддержку.
Действие игры разворачивается в мире кунгфупанка, где традиционные боевые искусства сочетаются со стимпанком и механическими модификациями тела. Игроков ждут разнообразные локации, восемь нарисованных вручную карт в стиле китайской живописи тушью и исследование запутанных маршрутов.
Боевая система предлагает более 30 видов основного оружия и дополнительные Phantom Edges. Улучшение снаряжения открывает новые формы и техники, а специальный талисман позволяет сбросить уровень оружия и вернуть все потраченные материалы для дальнейших экспериментов.
Phantom Blade Zero доступна на PS5 и ПК в Steam и Epic Games Store.
Щас сотня порванных напишут какая игра плохая))
Китайские бюджетники отрабатывают миску риса, ничего нового.
Хотелось бы узнать, сколько копий приходится на НЕ Китай.
когда выйдет GTA6 будут ли все говорить, что продажи благодаря американцам? или, хотелось бы знать, сколько копий приходится не на Омерику? НЕТ! так чего вы приипались к китайцам???
Все благодаря китайцам, если бы не они столько продаж не было бы