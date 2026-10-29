Phantom Blade Zero продолжает собирать игроков - на данный момент более 720 тыс онлайн

Игра Phantom Blade Zero вышла в свет и спустя всего несколько часов после релиза демонстрирует рекордные показатели в Steam.

На этой неделе появились обзоры Phantom Blade Zero, и, судя по оценкам, игра вошла в число лучших проектов года. Теперь, когда она стала доступна, она уверенно обходит все остальные релизы 2026 года — по крайней мере, если судить по данным о количестве игроков, одновременно находящихся в игре в Steam.

К моменту написания этой новости число игроков онлайн достигло 723 876 человек и продолжает увеличиваться. Игра уверенно движется к тому, чтобы войти в десятку самых популярных проектов за всю историю Steam. Игра заняла 15-ю строчку в списке. Вот как выглядит рейтинг на данный момент (разумеется, Phantom Blade Zero — лидер среди игр 2026 года):

PUBG – 3.2 млн

Black Myth: Wukong – 2.4 млн

Palworld – 2.1 млн

Counter-Strike 2 – 1.8 млн

Monster Hunter Wilds – 1.38 млн

Lost Ark – 1.32 млн

DOTA 2 – 1.29 млн

Cyberpunk 2077 – 1.05 млн

Elden Ring – 953,436

Banana – 917,272

New World: Aeternum – 913,634

Hogwarts Legacy – 879,308

Baldur’s Gate 3 – 875,343

Battlefield 6 – 747,440

Phantom Blade Zero – 723,876

За предстоящие выходные показатели Phantom Blade Zero могут вырасти ещё больше, когда у игроков из разных регионов появится возможность уделить игре больше времени. Подобная динамика часто встречается у новинок, так что посмотрим, каких высот удастся достичь.