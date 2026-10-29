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Phantom Blade Zero 29.10.2026
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
7.8 308 оценок

Phantom Blade Zero продолжает собирать игроков - на данный момент более 720 тыс онлайн

monk70 monk70

Игра Phantom Blade Zero вышла в свет и спустя всего несколько часов после релиза демонстрирует рекордные показатели в Steam.

На этой неделе появились обзоры Phantom Blade Zero, и, судя по оценкам, игра вошла в число лучших проектов года. Теперь, когда она стала доступна, она уверенно обходит все остальные релизы 2026 года — по крайней мере, если судить по данным о количестве игроков, одновременно находящихся в игре в Steam.

К моменту написания этой новости число игроков онлайн достигло 723 876 человек и продолжает увеличиваться. Игра уверенно движется к тому, чтобы войти в десятку самых популярных проектов за всю историю Steam. Игра заняла 15-ю строчку в списке. Вот как выглядит рейтинг на данный момент (разумеется, Phantom Blade Zero — лидер среди игр 2026 года):

  • PUBG – 3.2 млн
  • Black Myth: Wukong – 2.4 млн
  • Palworld – 2.1 млн
  • Counter-Strike 2 – 1.8 млн
  • Monster Hunter Wilds – 1.38 млн
  • Lost Ark – 1.32 млн
  • DOTA 2 – 1.29 млн
  • Cyberpunk 2077 – 1.05 млн
  • Elden Ring – 953,436
  • Banana – 917,272
  • New World: Aeternum – 913,634
  • Hogwarts Legacy – 879,308
  • Baldur’s Gate 3 – 875,343
  • Battlefield 6 – 747,440
  • Phantom Blade Zero – 723,876

За предстоящие выходные показатели Phantom Blade Zero могут вырасти ещё больше, когда у игроков из разных регионов появится возможность уделить игре больше времени. Подобная динамика часто встречается у новинок, так что посмотрим, каких высот удастся достичь.

ПК 11
76
48
Комментарии:  48
Ваш комментарий
firefox0047

Очередной китайский слоп который забудется также как вуконг

70
Surreal Quisto