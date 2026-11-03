Phantom Blade Zero стала Soulslike благодаря фанатскому моду - на это ушло меньше недели

Phantom Blade Zero изначально не позиционировалась как Soulslike, однако сходство с играми FromSoftware заметно невооружённым глазом: здесь есть колокола для сохранения прогресса, акцент на парировании и уклонениях, а сражения с боссами требуют внимательного изучения их атак. При этом разработчики из S-Game сознательно выбрали другой подход: обычные противники не возрождаются после отдыха, а гибель не заставляет игрока возвращаться за потерянными ресурсами. Теперь поклонники жанра могут изменить эти правила с помощью фанатской модификации.

Мод Phantom Souls от автора PVLW появился менее чем через неделю после выхода игры. Он добавляет несколько ключевых механик, знакомых поклонникам Dark Souls и других представителей жанра. В частности, рядовые противники теперь возрождаются после смерти персонажа или отдыха у колокола. При этом первое взаимодействие с колоколом не приводит к повторному появлению врагов — для этого необходимо именно отдохнуть.

Изменена и система потери ресурсов. После гибели главный герой лишается накопленной Пыли Остатков, которую можно вернуть, добравшись до места смерти и не погибнув повторно. Повторно убитые противники при этом приносят лишь 25% от обычного количества ресурса, что должно сдерживать чрезмерную прокачку за счёт постоянного фарма.

Ещё одно изменение касается боссов. В оригинальной игре после смерти игрока противник сохранял достигнутую фазу боя, поэтому можно было продолжить сражение со второй стадии. Phantom Souls отменяет эту возможность: если персонаж погибает во второй фазе, следующая попытка начинается с первой. Модификация также добавляет счётчик смертей, но в остальном не меняет игровой процесс.

Phantom Souls — не единственный способ усложнить Phantom Blade Zero. Для игры уже появились моды, повышающие урон противников, меняющие поведение парирования и уклонения, а также заставляющие обычные атаки расходовать Ша-Чи. Есть и отдельный режим Boss Rush. Помимо этого, энтузиасты успели подготовить альтернативные раскладки управления и косметические модификации с персонажами из других игр.

Появление подобных дополнений примечательно тем, что Phantom Blade Zero не пыталась стать очередной игрой в духе Dark Souls. S-Game предложила собственное сочетание динамичного экшена и сложных боёв, а теперь сообщество самостоятельно добавляет недостающие, по мнению части аудитории, элементы Soulslike.