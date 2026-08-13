Phantom Blade Zero возглавила список бестселлеров Steam после открытия предзаказов

Студия S-Game официально запустила предварительные заказы экшена Phantom Blade Zero, представив масштабный 11-минутный трейлер. Разработчики также объявили, что 17 августа на онлайн-презентации Sony State of Play представят расширенный 20-минутный обзор игрового процесса.

На европейском рынке стоимость стандартной версии игры (Standard Edition) установлена на уровне €59,99, тогда как расширенное издание (Deluxe Edition) оценивается в €69,99. Новинка продемонстрировала мгновенный коммерческий успех: спустя несколько часов после старта продаж проект занял первое место в глобальном чарте популярности платформы Steam.

По мнению игровых аналитиков и игровых журналистов, высокий уровень потребительского интереса и текущие показатели предзаказов позволяют отнести Phantom Blade Zero к числу наиболее ожидаемых релизов года. Эксперты также отмечают, что проект имеет высокие шансы на выдвижение в ключевых номинациях на ежегодных церемониях награждения, включая The Game Awards.

Релиз игры запланирован на 29 октября 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.