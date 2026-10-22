По данным аналитиков, Phantom Blade Zero уже разошлась тиражом в 500 000 копий в Steam и принесла 24 млн долларов США

Phantom Blade Zero уже продалась тиражом примерно 500 000 копий в Steam, обеспечив валовую выручку в размере 24 миллионов долларов США — и это за восемь дней до официального релиза. Данные показатели являются оценочными расчётами компании Alinea Analytics, сотрудником которой является Рис Эллиотт.

По словам Эллиотта, показатели игры, разработанной в Китае, на платформе Steam уже превзошли результаты таких проектов, как Gears of War: E-Day и Control Resonant. На данный момент Китай является основным рынком для этой игры.

Помимо предпродаж на ПК, предрелизные данные указывают на потенциально успешный старт Phantom Blade Zero на консоли PS5. Согласно материалам Alinea Analytics, по состоянию на 20 октября 2026 года игру добавили в свои списки желаемого в Steam 2,5 миллиона пользователей.

Компания также представила данные о пересечении аудитории Phantom Blade Zero с другими играми. Среди пользователей, проявивших интерес к проекту, 41% играли в Black Myth: Wukong, 38% — в Elden Ring, а 28% — в Sekiro: Shadows Die Twice.

Эти цифры свидетельствуют об интересе аудитории к экшен-играм, требующим интенсивных сражений, хотя совпадение состава игроков и не гарантирует аналогичных коммерческих результатов.