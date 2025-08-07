По данным тестеров, Phantom Blade Zero даже на максимальной сложности не так трудна, как Elden Ring

Phantom Blade Zero, пожалуй, самый ожидаемый проект стороннего издательства PlayStation. На бумаге геймеры могут спутать игру с souls-like, но разработчики опровергли заявления о том, что это souls-like или даже экшен, стремясь создать уникальную индивидуальность.

Теперь в ранних превью можно подробнее узнать об игре. Один игрок особо отметил, что боевая система больше похожа на God of War, чем на любую другую игру серии Souls. Более того, даже на максимальном уровне сложности она всё ещё не так сложна, как Elden Ring или Lies of P.

Недавно вышел предварительный обзор Phantom Blade Zero, и одному ютуберу посчастливилось опробовать игру. По данным GJX Game Arcade, игровой процесс Phantom Blade Zero не похож ни на что, что он видел раньше, с обилием кунг-фу экшена.

Каждый уровень сложности полностью преображает игру, кардинально меняя сражения с боссами. В игре будет более 30 основных видов оружия и более 20 дополнительных.

Основной сюжет игры разворачивается вокруг главного героя, ищущего лекарство от болезни, которая может вскоре убить его. На экране отображается счётчик, показывающий, сколько дней осталось у игрока до смерти. Счётчик также уменьшается с каждой смертью игрока.

В отличие от souls-like игр, Phantom Blade Zero понравится всем игрокам, независимо от уровня сложности. Несмотря на то, что игра не относится к souls-like, на максимальном уровне сложности она станет настоящим испытанием.