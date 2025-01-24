По словам разработчиков, Phantom Blade Zero предложит скачок поколений для экшн-игр

Ажиотаж вокруг Phantom Blade Zero достиг рекордно высокого уровня после вчерашнего трейлера. Сосредоточение разработчика S-Game на боевых искусствах прослеживается в последнем видео, подчеркивая хорошо поставленные сражения с большим количеством изящества и стиля.

Студия выглядит более уверенной в своей работе, чем когда-либо, и недавно сделала смелое заявление. По данным S-Game, Phantom Blade Zero станет скачком поколений в жанре экшен-игр. После выхода последнего трейлера разработчики поделились новой информацией, раскрыв различные мелкие подробности об игре.

В частности, студия окрестила свою работу «скачком поколений в жанре экшен-игр», что означает весьма амбициозную попытку ворваться в жанр и произвести в нем революцию навсегда.

С этой целью студия работает с Unreal Engine 5 и обещает соответствовать стандартам следующего поколения. Один из примеров такого скачка поколений уже был показан в новых кадрах, где были продемонстрированы множественные скоординированные атаки вражеского босса, что привело к плавному течению и ритму боя, редко встречающемуся в других играх.

Студия также пообещала плавную и стабильную частоту кадров, а также улучшения PS5 Pro, чтобы воплотить в жизнь вдохновение из боевых искусств Гонконга.