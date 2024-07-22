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Phantom Blade Zero TBA
Экшен, От третьего лица
8.2 137 оценок

По словам разработчиков, у Phantom Blade Zero нет "привилегии" FromSoftware расстраивать игроков

monk70
Новости

Phantom Blade Zero, грядущая игра в жанре экшн от S-Game, стремится произвести революцию в жанре хардкорных игр, избежав при этом ловушки разочарования, которая часто сопровождает игры в стиле Souls. В недавнем интервью PCGamesN директор игры по прозвищу Soulframe раскрыл увлекательные подробности философии проекта.

Phantom Blade Zero была вдохновлена классическими играми-боевиками, такими как Ninja Gaiden и Metal Gear Rising, известными своими быстрыми комбо и сложным игровым процессом. Однако разработчики понимают, что современным геймерам эти игры могут показаться слишком сложными. Вот почему они поставили перед собой цель создать игру, которая сохранила бы дух своих вдохновителей, но при этом была бы более доступной.

Soulframe подчеркнул, что хотя бой в Phantom Blade Zero и имеет некоторое сходство с соулсподобными играми, он гораздо быстрее и динамичнее. Создатели сосредоточились на устранении разочаровывающих элементов, заменив их положительными аспектами, такими как приятная анимация успешных уклонений или парирования.

Интересно, что игра будет предлагать разные уровни сложности, которые подойдут как обычным игрокам, так и заядлым ветеранам. Разработчики хотят, чтобы игроки могли наслаждаться боем, сюжетом и игровым миром без неприятных перерывов.

Soulframe в шутку отметил, что, будучи новой студией, S-Game «не имеет такой большой привелегии расстраивать игроков, как FromSoftware». Вместо этого их цель — создать игру, доступную каждому, не жертвуя при этом сложностью и удовольствием от игрового процесса.

Phantom Blade Zero в настоящее время находится в разработке для PS5 и ПК, с возможностью выхода на другие платформы в будущем. Отсутствие эксклюзивного соглашения с Sony открывает двери для более широкого распространения, поэтому не исключено, что игра через какое-то время дебютирует и на Xbox.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
MORDORR

Расстраивать игроков вообще ни у кого нет привилегии, но все упорно расстраивают и расстраивают.

0
M0208

Будет "консольный" уровень сложности и теперь 99% процентов консолоты смогут с гордостью заявить, что они прошли соулслайк игру.

0
Лицо со шрамом

мечом так разве блокируют удары? Потом резать нечем будет и рубить.

-8
hpi

Мечом вообще удары не блокируют. Их блокируют головой. Так надёжней.

1
Sad_Sun_Fire

Тебе реализма в жизни не хватает?

-1
Лицо со шрамом Sad_Sun_Fire

В игре реализма не хватает

0
Лицо со шрамом

Тут тоже минусуйте , тукраны.

0
Sad_Sun_Fire Лицо со шрамом

Папич номер 2

0