По словам разработчиков, у Phantom Blade Zero нет "привилегии" FromSoftware расстраивать игроков

Phantom Blade Zero, грядущая игра в жанре экшн от S-Game, стремится произвести революцию в жанре хардкорных игр, избежав при этом ловушки разочарования, которая часто сопровождает игры в стиле Souls. В недавнем интервью PCGamesN директор игры по прозвищу Soulframe раскрыл увлекательные подробности философии проекта.

Phantom Blade Zero была вдохновлена классическими играми-боевиками, такими как Ninja Gaiden и Metal Gear Rising, известными своими быстрыми комбо и сложным игровым процессом. Однако разработчики понимают, что современным геймерам эти игры могут показаться слишком сложными. Вот почему они поставили перед собой цель создать игру, которая сохранила бы дух своих вдохновителей, но при этом была бы более доступной.

Soulframe подчеркнул, что хотя бой в Phantom Blade Zero и имеет некоторое сходство с соулсподобными играми, он гораздо быстрее и динамичнее. Создатели сосредоточились на устранении разочаровывающих элементов, заменив их положительными аспектами, такими как приятная анимация успешных уклонений или парирования.

Интересно, что игра будет предлагать разные уровни сложности, которые подойдут как обычным игрокам, так и заядлым ветеранам. Разработчики хотят, чтобы игроки могли наслаждаться боем, сюжетом и игровым миром без неприятных перерывов.

Soulframe в шутку отметил, что, будучи новой студией, S-Game «не имеет такой большой привелегии расстраивать игроков, как FromSoftware». Вместо этого их цель — создать игру, доступную каждому, не жертвуя при этом сложностью и удовольствием от игрового процесса.

Phantom Blade Zero в настоящее время находится в разработке для PS5 и ПК, с возможностью выхода на другие платформы в будущем. Отсутствие эксклюзивного соглашения с Sony открывает двери для более широкого распространения, поэтому не исключено, что игра через какое-то время дебютирует и на Xbox.