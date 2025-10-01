ЧАТ ИГРЫ
Phantom Blade Zero 2026 г.
Экшен, От третьего лица
8.2 206 оценок

Посетители TGS 2025 неожиданно раскритиковали китайский экшен Phantom Blade Zero

Gutsz Gutsz

После нескольких показов, где публичная демоверсия Phantom Blade Zero старательно рушила опасения о «очередном сверхсложном soulslike», на TGS 2025 у игры нашлась новая болевая точка. Игроки, опробовавшие билд на стенде, хвалят динамичные бои и 60 fps, но все чаще жалуются на запутанную структуру уровней.

По впечатлениям посетителей, демонстрационный эпизод строится на линейных коридорах с множеством лестниц и возвратов к чекпоинтам-ориентирам. При отсутствии мини-карты или четкого ориентира легко потерять направление. Подъемы и спуски нередко сбивают с толку, а ориентироваться приходится по схематичной «чернильной» карте в паузе. При этом вертикальное перемещение — с бегами по стене и зацепами по крышам — выглядит эффектно, но не всегда помогает понять, куда именно двигаться дальше.

Боевая часть, наоборот, получила в основном положительные отзывы. Упоминают гладкие анимации, быстрые связки и «идеальное» уклонение, которое телепортирует героя за спину врага для контратаки. На крестовине моментально переключаются клинки, меч и молот; доступны заряжаемые удары, добивания по малохпшным противникам, скрытные убийства, а в качестве подствольного инструмента — лук или «ручная пушка». Рядовые стычки показались части публики рутинными, но на боссах игра, по словам очевидцев, «раскрывается» в полной мере.

Итог TGS-показа получился неоднозначным: Phantom Blade Zero продолжает убеждать динамикой и постановкой боев, однако дизайн локаций и навигация по ним стали главной темой критики — именно здесь игроки ждут доработок к релизу.

Посетители TGS 2025 похвалили графику и масштаб в Crimson Desert, но не всё так гладко в игре

Phantom Blade Zero намечена к выходу в 2026 году на PlayStation 5 и PC.

Комментарии:  6
Alex40001
10
Sir Patrik

Правильно! Надоели эти однообразные подделки игр👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

5
Tiger Goose

Вы бы текст новости прочитали, чтобы узнать, за что именно игра подверглась критике.

1
Hevin

Цветокор по представленным скринам неахти, если этот серно-серый суп будет перед глазами 24/7, то чет не впечатляет

3
Lady_Leda

Самый запутанный уровень на моей памяти это местный Алон Лордо из Code Vein, я там буквально часа 4 блуждала и не понимала чего от меня хочет локация и как пройти к гребанному боссу.

1
Samson48

Заголовок не более чем байт.

1