Посетители TGS 2025 неожиданно раскритиковали китайский экшен Phantom Blade Zero

После нескольких показов, где публичная демоверсия Phantom Blade Zero старательно рушила опасения о «очередном сверхсложном soulslike», на TGS 2025 у игры нашлась новая болевая точка. Игроки, опробовавшие билд на стенде, хвалят динамичные бои и 60 fps, но все чаще жалуются на запутанную структуру уровней.

По впечатлениям посетителей, демонстрационный эпизод строится на линейных коридорах с множеством лестниц и возвратов к чекпоинтам-ориентирам. При отсутствии мини-карты или четкого ориентира легко потерять направление. Подъемы и спуски нередко сбивают с толку, а ориентироваться приходится по схематичной «чернильной» карте в паузе. При этом вертикальное перемещение — с бегами по стене и зацепами по крышам — выглядит эффектно, но не всегда помогает понять, куда именно двигаться дальше.

Боевая часть, наоборот, получила в основном положительные отзывы. Упоминают гладкие анимации, быстрые связки и «идеальное» уклонение, которое телепортирует героя за спину врага для контратаки. На крестовине моментально переключаются клинки, меч и молот; доступны заряжаемые удары, добивания по малохпшным противникам, скрытные убийства, а в качестве подствольного инструмента — лук или «ручная пушка». Рядовые стычки показались части публики рутинными, но на боссах игра, по словам очевидцев, «раскрывается» в полной мере.

Итог TGS-показа получился неоднозначным: Phantom Blade Zero продолжает убеждать динамикой и постановкой боев, однако дизайн локаций и навигация по ним стали главной темой критики — именно здесь игроки ждут доработок к релизу.

Phantom Blade Zero намечена к выходу в 2026 году на PlayStation 5 и PC.