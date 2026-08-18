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Phantom Blade Zero 29.10.2026
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
8.3 249 оценок

Предзаказы Phantom Blade Zero всего за пять дней "значительно превзошли ожидания"

2BLaraSex 2BLaraSex

С момента открытия предзаказов на экшен Phantom Blade Zero прошло пять дней, и, по словам продюсера проекта и основателя студии Lingyoufang Лян Цивэя, результаты "значительно превзошли ожидания". Лян Цивэй опубликовал развернутое письмо к сообществу, в котором поблагодарил игроков за доверие и рассказал о деталях сотрудничества с легендарным актером и мастером боевых искусств Донни Йеном.

Это вотум доверия, оказанный нам нашими игроками, и мы, безусловно, сделаем все возможное, чтобы представить всем отличный игровой продукт.

Одной из главных тем письма стало разъяснение природы сотрудничества с Донни Йеном. Продюсер поспешил развеять опасения части фанатов, которые восприняли эту новость как "рекламу игры знаменитостью в коммерческих целях" и забеспокоились о возможной потере аутентичности:

Я прекрасно понимаю это беспокойство. За "звездной рекламой" часто стоят ярлыки, которые не нравятся ядру аудитории, - риск потери аутентичности и духа игры. Но в этот раз все иначе.

По словам Лян Цивэя, Донни Йен выступает не просто "лицом" проекта, а креативным супервайзером. Он лично участвовал в захвате движений и мимики для своего персонажа, а также выполнил английскую озвучку, привлек к работе над китайской версией известного актера дубляжа Чэнь Хао и подключил постановщика боевых сцен Янь Хуа для сложных хореографических эпизодов.

Продюсер напомнил, что Донни Йен уже имел опыт работы с играми - более 20 лет назад он поставил боевую сцену для вступительного CG-ролика Onimusha 3 от Capcom. Однако нынешний проект, по его словам, дает возможность "рассказать в игре настоящую китайскую историю в мире ушу".

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10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Laver1

В очередной раз люди покупают кота в мешке.

Хоть я игру очень жду. Но спешить не стоит. Все таки новички.

6
ДаДжи

нужно запретить нахер

5
Darth Savitar

Я прогрелся на предзаказ. Жду отличную игру.

SERGIOUS LEE

Игру очень жду, надеюсь что не разачаруют