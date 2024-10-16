Продюсер Phantom Blade Zero считает, что культурные различия являются "преимуществом, а не недостатком"

Впервые о Phantom Blade Zero мы узнали на PlayStation Showcase 2023. Экшен-РПГ от китайской студии S-Game уже тогда была высоко оценена игровым сообществом - фантастическая анимация, великолепная графика, брутальный геймплей и мрачная атмосфера - вот лишь несколько элементов, присущих Phantom Blade Zero.

В интервью 4Gamer генеральный директор S-Game и продюсер Phantom Blade Zero Лян Цивэй (Liang Qiwei) рассказал о темах и отсылках, которые могут оказаться совершенно чуждыми западной аудитории.

По словам разработчика, культурные различия - это не недостаток и не препятствие, а преимущество. Цель Phantom Blade Zero - выйти за рамки общеизвестной темы кунг-фу, из-за чего разработчики выбрали так называемый «кунг-фу-панк». Именно она призвана создать связь между игрой и игроками. Впрочем, это не означает, что студия откажется от культурных различий, чтобы адаптироваться к глобальной аудитории. Сложные для понимания (западного игрока) темы, по словам продюсера игры, являются важной частью увлекательности игры.

На примере последних игр можно увидеть, что Black Myth: Wukong пришлось преодолеть гораздо большее препятствие, чем нашей игре в плане культуры, поскольку она полностью создана на основе классического китайского литературного произведения. Из-за этого могли возникнуть трудности с непониманием исторического фона. Но, на мой взгляд, качество и опыт игры - это ее суть. Если вам удастся добиться высокого качества и отличного геймплея, я думаю, что сложная тематика может стать преимуществом, а не недостатком. Если ваша игра увлекательна, то игроки будут воспринимать незнакомые темы как нечто свежее.



Причина, по которой мы, китайские геймеры, знаем о западной и японской культуре, заключается в том, что отправной точкой для нас стали очень хорошие западные и японские продукты. Постепенно мы привыкли к ним. Я сомневаюсь, что китайские игроки изначально много знали о японских самураях, и не думаю, что они ими особенно интересовались. Но поскольку о них было создано так много хороших игр, сейчас они уже признаны популярной темой. Так что, повторюсь, если игра сама по себе интересна, ощущение того, что ее тематика чужая, может быть скорее преимуществом, чем препятствием. Я думаю, это очень сильное преимущество, которое привлекает больше игроков.

Phantom Blade Zero находится в разработке для PC и PS5.