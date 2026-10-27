Раскрыт список трофеев Phantom Blade Zero для PS5

До релиза амбициозного экшена Phantom Blade Zero от студии S-GAME остались считанные дни, а на сайте Exophase уже появился полный перечень из 36 цифровых наград. Главная хорошая новость для охотников за достижениями — получить заветный платиновый кубок можно будет без лишних нервов и прохождения игры на высокой сложности.

Судя по утекшему списку, большинство испытаний завязано на исследовании мира, выполнении квестов и битвах с боссами. Описания раскрывают имена противников, но практически не содержат сюжетных спойлеров.

Главные требования для получения «платины» в Phantom Blade Zero:

• Завершить все задания и одолеть ключевых боссов;

• Полностью улучшить и закалить свое оружие;

• Собрать 10 Цветов Памяти;

• Найти 30 скрытых аксессуаров.

Разработчики подтвердили, что игра не содержит трофеев, привязанных к высокому уровню сложности. Это позволит игрокам полностью сосредоточиться на зрелищной боевой системе и эстетике кунг-фу панка, не отвлекаясь на изнурительный хардкор.

Разблокировать платиновую награду можно за одно прохождение даже на самом легком режиме «Странник» (Wayfarer). Хардкорные режимы, такие как Hellwalker или 66-Day Mode (где игра завершается после 66 смертей персонажа), вынесены за рамки обязательных достижений.

Мировой релиз Phantom Blade Zero состоится уже 29 октября 2026 года на PlayStation 5 и PC.