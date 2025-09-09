Разработчики китайского экшена Phantom Blade Zero обещают скоро назвать дату релиза

Студия S-GAME опубликовала новый ролик, посвящённый масштабному офлайн-тестированию Phantom Blade Zero, которое прошло сразу в трёх городах: Пекине, Шанхае и Кёльне. В рамках серии мероприятий более 5000 игроков получили возможность лично опробовать демоверсию проекта и поделились впечатлениями.

Судя по отзывам, события вызвали настоящий ажиотаж, а атмосфера на площадках соответствовала духу игры — разработчики превратили промышленные руины Пекина в мрачную арену с красными шелковыми лентами и дождливой ночью, создавая уникальный визуальный стиль, который авторы называют “Kungfu Punk”.

Команда подтвердила, что теперь, после завершения серии пробных запусков, разработка проекта снова идёт полным ходом. Главное заявление, прозвучавшее на мероприятии, касается даты выхода: анонс точного релиза Phantom Blade Zero состоится уже в 2025 году.

К слову, ранее разработчики намекали, что игра объединит в себе элементы Dark Souls, The Witcher 3 и Baldur’s Gate 3, обещая необычную смесь жанров и глубокую боевую систему. Подробнее об этом можно узнать в отдельной новости:

На данный момент фанатам остаётся ждать новых подробностей и готовиться к анонсу даты релиза, который должен состояться уже совсем скоро.