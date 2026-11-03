Разработчики Phantom Blade Zero ослабили Смертоносную Невесту и ускорили запуск игры

Студия S-GAME подготовила техническое обновление для динамичного экшена Phantom Blade Zero на ПК и PlayStation 5. Разработчики повысили производительность системы, точечно исправили игровой баланс и устранили множество мелких недоработок. Свежий патч улучшил стабильность игрового процесса и полностью избавил проект от критических ошибок, мешавших прохождению сюжетной линии.

Наиболее важным решением стало изменение алгоритма подготовки шейдеров трассировки лучей. Создатели отказались от их автоматической компиляции во время загрузки, за счет чего игра теперь запускается намного быстрее. Если у пользователя функция трассировки была отключена, система проведет короткую разовую оптимизацию, а любители максимальных графических настроек смогут вернуться в игру мгновенно. При этом активация эффекта лучей в меню потребует обязательного перезапуска приложения.

Параллельно с этим команда повысила стабильность частоты кадров в ресурсоемких сценах и полностью устранила задержки ввода при использовании беспроводных геймпадов по Bluetooth. Инженеры исправили конфликт между вертикальной синхронизацией и технологией снижения задержек от NVIDIA. Кроме того, владельцы графических чипов от AMD больше не столкнутся с некорректным отображением причесок героев, а сюжетные видеовставки очистили от артефактов рендеринга.

Определенные изменения претерпели боевая система и поведение оппонентов. Серьезной корректировке подвергся искусственный интеллект Смертоносной Невесты. На начальном и среднем уровнях сложности босс Хуа стала гораздо реже применять комбинации с захватами и бросками персонажа, однако хардкорный режим остался без упрощений. Сами схватки стали приятнее благодаря усилению аудиовизуальной отдачи от успешных попаданий клинков по врагам.

В разделе настроек аудио появились ползунки для ручной настройки интенсивности эффектов при соприкосновении оружия с целью, а громкость речи персонажей и фонового шума была дополнительно сбалансирована. Для любителей кастомных раскладок на клавиатурах и контроллерах появилась опция свободного переназначения кнопки взаимодействия. Разработчики также обновили текстовые подсказки к умениям, расширили описания снаряжения и изменили некоторые интерфейсные иконки.

В заключение была решена критическая ошибка, из-за которой геймеры теряли возможность продвигаться дальше по сюжетной линии. Дополнительно дизайнеры уровней переработали проблемные элементы окружения, исправив невидимые ловушки геометрии, в которых главный герой мог намертво застрять при перемещении.