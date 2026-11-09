Разработчики Phantom Blade Zero показали, как записывали движения для игры

Экшен Phantom Blade Zero уверенно закрепил свой статус одного из главных хитов индустрии: вслед за восторженными отзывами профильной игровой прессы проект продемонстрировал впечатляющие коммерческие показатели. По официальным данным, всего за первые три дня после выхода тираж игры достиг отметки в 4 миллиона проданных копий.

К числу главных достоинств новинки критики и игроки единодушно относят глубоко проработанный, захватывающий мир, а также зрелищную и технически выверенную боевую систему. Поединки в игре отличаются сложной, почти кинематографичной хореографией, где каждое движение ощущается реалистичным и выверенным.

Столь высокий уровень исполнения стал закономерным результатом подхода разработчиков: при создании игры студия S-Game задействовала передовые технологии захвата движений (motion capture). Чтобы наглядно показать закулисье разработки, в социальных сетях была опубликована серия видеороликов.

На этих кадрах можно увидеть, как профессиональные актёры и каскадёры в специальных костюмах выполняют сложнейшие акробатические трюки и боевые приёмы, которые затем были перенесены в цифровой мир.